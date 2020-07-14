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14 Temmuz 2020, Salı
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Başkandan yumruk selamı

Başkandan yumruk selamı

Sezon başından beri takımın kritik maçlarında ve günü futbolcularla bir araya gelen Başkanı , dün de 'da takımı yalnız bırakmadı. Başkan, yöneticilerle birlikte oyuncuları kamp yaptıkları otelde ziyaret etti.

Sezon başından beri takımın kritik maçlarında ve günü futbolcularla bir araya gelen Başkanı , dün de 'da takımı yalnız bırakmadı. Başkan, yöneticilerle birlikte oyuncuları kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonunda siyah-beyazlı futbolculara başarılar dileyen başkan Çebi, takımın stada yolculuk yapacağı sırada futbolcuları tek tek uğurladı. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle yumruk tokuşturdu. Buluşmanın fotoğrafları sosyal medya hesaplarında da yayınlandı ve Beşiktaşlı taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı.
  1. 14.7.2020
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