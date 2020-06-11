Beşiktaş'tan Lutz Pfannenstiel sürprizi!
Alman medyası, Beşiktaş'ın sportif direktörlük için Lutz Pfannenstiel ile görüştüğünü iddia etti. Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayıran 47 yaşındaki Alman sportif direktörle siyah-beyazlılar dışında İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.
Alman basını, Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan Sportif Direktör Lutz Pfannenstiel'i Beşiktaş'a yazdı. İngiltere Premier Lig'i düşünen Pfannenstiel, daha önce açıkladığı gibi kişisel nedenlerle F.Düsseldorf'tan ayrıldı.
Alman basınında yer alan haberlere göre; 6 kıtada forma giyen tek profesyonel isim olan eski kaleci için İngiltere Premier Lig dışında Süper Lig de bir alternatif. Türkiye'den Pfannenstiel ile ilgilendiği gündeme gelen kulübün daha önce Beşiktaş olduğu iddia edilmişti.
Premier Lig olmazsa, 47 yaşındaki Pfannenstiel'in tercihinin Türkiye olabileceği öne sürülüyor. Siyah- beyazlılar, bu görev için Lucescu'yla anlaşamamıştı.
- 11.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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