Beşiktaş'tan Lutz Pfannenstiel sürprizi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal için müthiş iddia! Futbolun başına Alman isim

'tan Lutz Pfannenstiel sürprizi!

Beşiktaş'tan Lutz Pfannenstiel sürprizi!

Alman medyası, 'ın sportif direktörlük için Lutz Pfannenstiel ile görüştüğünü iddia etti. ile yollarını ayıran 47 yaşındaki Alman sportif direktörle siyah-beyazlılar dışında İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.

Alman basını, 'tan ayrılan Sportif Direktör Lutz Pfannenstiel'i 'a yazdı. İngiltere 'i düşünen Pfannenstiel, daha önce açıkladığı gibi kişisel nedenlerle F.Düsseldorf'tan ayrıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre; 6 kıtada forma giyen tek profesyonel isim olan eski kaleci için Lig dışında de bir alternatif. 'den Pfannenstiel ile ilgilendiği gündeme gelen kulübün daha önce Beşiktaş olduğu iddia edilmişti.

Premier Lig olmazsa, 47 yaşındaki Pfannenstiel'in tercihinin Türkiye olabileceği öne sürülüyor. Siyah- beyazlılar, bu görev için Lucescu'yla anlaşamamıştı.

  1. 11.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Lutz Pfannenstiel sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA