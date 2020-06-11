Beşiktaş'tan Lutz Pfannenstiel sürprizi!

Alman basını, Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan Sportif Direktör Lutz Pfannenstiel'i Beşiktaş'a yazdı. İngiltere Premier Lig'i düşünen Pfannenstiel, daha önce açıkladığı gibi kişisel nedenlerle F.Düsseldorf'tan ayrıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre; 6 kıtada forma giyen tek profesyonel isim olan eski kaleci için İngiltere Premier Lig dışında Süper Lig de bir alternatif. Türkiye'den Pfannenstiel ile ilgilendiği gündeme gelen kulübün daha önce Beşiktaş olduğu iddia edilmişti.

Premier Lig olmazsa, 47 yaşındaki Pfannenstiel'in tercihinin Türkiye olabileceği öne sürülüyor. Siyah- beyazlılar, bu görev için Lucescu'yla anlaşamamıştı.