Önümüzdeki sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş bu yıl şampiyonluk yarışının biraz gerisinde kalsa da gelecek sezon kupanın mutlaka sahibi olmak istiyor. Transfer çalışmalarını da bu yönde sürdüren siyah-beyazlıların gündemi de bu günlerde oldukça yoğun. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren Beşiktaş gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle transferde daha az maliyetli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için Gana basınında flaş bir isim ortaya atıldı.
Haberde, geçen yaz 4 milyon Euro'ya Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'a transferi gerçekleşen Nana Ampomah'ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğu ileri sürüldü. Haberin Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği bilgisine de yer verildi.
3 KEZ MİLLİ OLDU!
24 yaşındaki sol kanat oyuncusu 16 karşılaşmada 2 gol atarken 1 kez de asist gerçekleştirdi. 3 defa Gana Milli Takımı'nın başarısı için ter döken Ampomah Fortuna Düsseldorf öncesi üç sezon Belçika'dan Beveren'in formasını giydi.
- 10.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Almanya çıkartması! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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