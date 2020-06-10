Beşiktaş'tan Almanya çıkartması! Transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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'tan çıkartması! ...

Beşiktaş'tan Almanya çıkartması! Transfer...

Önümüzdeki sezon çalışmalarına şimdiden başlayan bu yıl şampiyonluk yarışının biraz gerisinde kalsa da gelecek sezon kupanın mutlaka sahibi olmak istiyor. çalışmalarını da bu yönde sürdüren siyah-beyazlıların gündemi de bu günlerde oldukça yoğun. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle transferde daha az maliyetli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için Gana basınında flaş bir isim ortaya atıldı.

Haberde, geçen yaz 4 milyon Euro'ya ekibi 'a transferi gerçekleşen Nana Ampomah'ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğu ileri sürüldü. Haberin Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği bilgisine de yer verildi.

3 KEZ MİLLİ OLDU!
24 yaşındaki sol kanat oyuncusu 16 karşılaşmada 2 gol atarken 1 kez de asist gerçekleştirdi. 3 defa Gana 'nın başarısı için ter döken Ampomah Fortuna Düsseldorf öncesi üç sezon 'dan Beveren'in formasını giydi.

  1. 10.06.2020
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