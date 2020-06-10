Beşiktaş'tan Almanya çıkartması! Transfer...

Corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren Beşiktaş gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle transferde daha az maliyetli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için Gana basınında flaş bir isim ortaya atıldı.

Haberde, geçen yaz 4 milyon Euro'ya Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'a transferi gerçekleşen Nana Ampomah'ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğu ileri sürüldü. Haberin Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği bilgisine de yer verildi.

3 KEZ MİLLİ OLDU!

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu 16 karşılaşmada 2 gol atarken 1 kez de asist gerçekleştirdi. 3 defa Gana Milli Takımı'nın başarısı için ter döken Ampomah Fortuna Düsseldorf öncesi üç sezon Belçika'dan Beveren'in formasını giydi.