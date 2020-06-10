Abdullah Avcı Beşiktaş'a gittiği için pişman mı? Böyle açıkladı!

"ORGANİZASYONU İYİ OLAN TAKIMLAR BU SÜREÇTE ÖNE ÇIKACAK"

Corona virüsünden sonra saha içi ve saha dışında sistemini iyi kuran takımların bu süreçten daha az hasarla çıkacağını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Takım çalıştırıyor olsaydım daha sağlıklı ve doğru bir karar verebilirdim. Oyuncularla birlikte hareket ettiğiniz için bu durum için daha net konuşulabilir. Şu an dünyada da yaşanmamış bir durum var. Herkes bunu deneyerek sonucunu görecek. Almanya ligine bakıldığında veri olarak oynanan süreçle bu süreç arasında bir fark yok. Burada da takım ve saha organizasyonları iyi olan takımlar bu süreçte daha da öne çıkacak" ifadelerini kullandı.