Abdullah Avcı Beşiktaş'a gittiği için pişman mı? Böyle açıkladı!
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ancak burada beklentileri karşılayamaması üzerine yollarını ayıran Abdullah Avcı'nın ismi bu günlerde birçok kulüp ile anılıyor. 56 yaşındaki teknik adam, verdiği bir röportajda gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. İşte Abdullah Avcı'nın o röportajı...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren takımların kalan haftalarda daha iyi performanslar sergileyeceğini söyleyen Avcı, "Diğer ülkelerde iptal olanlar çok az ama Haziran ayı çerisinde birçok lig başlıyor. Aslında takımlar bugüne kadar, bu süreci nasıl geçirdi buna bakmak lazım. Biz ekip olarak yurt içi ve yurt dışında bizim başımıza gelseydi nasıl bir durum olurdu diye araştırmalar ve çalışamalar yaptık."
"Öncelikle sporcular kendi evlerinde bu çalışmaları yaptılar. Şu anda da gruplar halinde takım oyunun içinde çalışmalar yapıyorlar. Bu zamanı fiziksel ve zihinsel olarak iyi geçiren, yağ-kilo ölçümlerini doğru yapan, mental anlamda buna hazır, organizasyonu iyi olan bir adım önde olacak ama maçlar oynandıktan sonrada karar vermemiz daha net olacaktır" diye konuştu.
"ORGANİZASYONU İYİ OLAN TAKIMLAR BU SÜREÇTE ÖNE ÇIKACAK"
Corona virüsünden sonra saha içi ve saha dışında sistemini iyi kuran takımların bu süreçten daha az hasarla çıkacağını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Takım çalıştırıyor olsaydım daha sağlıklı ve doğru bir karar verebilirdim. Oyuncularla birlikte hareket ettiğiniz için bu durum için daha net konuşulabilir. Şu an dünyada da yaşanmamış bir durum var. Herkes bunu deneyerek sonucunu görecek. Almanya ligine bakıldığında veri olarak oynanan süreçle bu süreç arasında bir fark yok. Burada da takım ve saha organizasyonları iyi olan takımlar bu süreçte daha da öne çıkacak" ifadelerini kullandı.
"ÖZ KAYNAK DÜZENİNE YATIRIM YAPILMALI"
Pandemi sürecinin futbol ekonomisine vereceği zararları herkesin bildiğini dile getiren Abdullah Avcı, "Bundan sonraki sürecin çok daha sağlıklı devam edebilmesi için kulüplerin şirket mantığıyla yönetilmesi gerekiyor. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılmalı."
"Ülke futbolunda ödeme zorluğunun yaşandığı bir dönem yaşıyoruz. Bundan sonra öz kaynak düzenine yatırım yapabilirsen, bunu doğru geliştire bilirsen bunu yukarıda net bir şekilde oynatabilirsen, yarışırken yapabilirsen ki bunu Almanya yapıyor ve en çok genç oyuncu oynatan lig o zaman sende başarılı olabilirsin. Ligimizde şampiyonluğa oynayan takımların yaş ortalaması belli. Bu durumu kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede çevirebilecek fırsatlar var" şeklinde konuştu.