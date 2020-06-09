Süper Lig başlıyor! İşte yaşanan son gelişmeler...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig 12 Haziran'da oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek. 3 aya yakın bir süreden bu yana maçların oynanmadığı ligimizde, ilk 26 hafta sonunda Trabzonspor zirvede bulunurken, onu Medipol Başakşehir ve Galatasaray izliyor. Peki gerek üst sıralarda gerekse alt sıralarda son durum ne? İlk 26 haftada ligimizde neler yaşandı? Kulüpleri 8 haftalık periyotta neler bekliyor? İşte bu soruların yanıtları...