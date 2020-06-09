Süper Lig başlıyor! İşte yaşanan son gelişmeler...
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig 12 Haziran'da oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek. 3 aya yakın bir süreden bu yana maçların oynanmadığı ligimizde, ilk 26 hafta sonunda Trabzonspor zirvede bulunurken, onu Medipol Başakşehir ve Galatasaray izliyor. Peki gerek üst sıralarda gerekse alt sıralarda son durum ne? İlk 26 haftada ligimizde neler yaşandı? Kulüpleri 8 haftalık periyotta neler bekliyor? İşte bu soruların yanıtları...
9 Haziran 2020 Salı 17:14
Güncelleme: 09.06.2020 17:17
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Corona virüsü nedeniyle yaklaşık 3 ay ara veren Süper Lig, 12 Haziran'da kaldığı yerden tekrar başlıyor.
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Peki ilk 26 haftada Süper Lig'de neler yaşandı? Büyük heyecanın tekrar başlamasına az bir süre kala hafızalarımızı tazeleyelim. İşte, ilk 26 haftanın sonunda Süper Lig'de yaşananlar...
Hürriyet'in derlediği habere göre, son 8 haftaya girilirken Trabzonspor averajla lider, aynı puandaki Başakşehir 2. sırada yer alıyor. 53 puanlı bu iki takımı 50 puanla Galatasaray, 49 puanla Sivasspor izliyor.
Beşiktaş 44, Alanyaspor 43, Fenerbahçe ise 40 puanla ilk 4 sıradaki takımları takip ediyor.
LİGİN KADERİ O MAÇLARA BAĞLI Ligde 8 haftalık fikstürde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçlar da dikkat çekiyor. Başakşehir - Galatasaray, Galatasaray - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe maçları en dikkat çeken karşılaşmalar olarak ön plana çıkıyor.