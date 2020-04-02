Talisca'dan Beşiktaş ve milli takım açıklaması! ''Teklif gelirse...''
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca'dan önemli açıklamalar geldi. Siyah-beyazlı takımdan ayrılma süreciyle ilgili konuşan Brezilyalı yıldız, hayalinin keni milli takımının formasını giymek olduğunu söyledi ve ekledi; Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim, bu ihtimali yok saymıyorum.
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde performansıyla takıma büyük katkı sağlayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca'dan önemli açıklamalar geldi.
Şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'tan ayrılarak Çin Ligi'ne transfer olan Brezilyalı Anderson Talisca, hayalleri ve gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"ÇİN'E GİTTİĞİMDEN BERİ MUTLUYUM"
Çin'de gayet iyi durumdayım. 1,5 sezon geçirdim ve gollerim, asistlerim var, şampiyoluk kazandım. Çin'e gittiğimde beri mutluyum, iyi karşılandım. Sahada en iyisini vermek için mücadele ediyorum.
Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek, kariyer ve hayat planlamasının bir parçasıydı benim için. Her şeyi düşündüm ve Asya'da, harika sporcularla birlikte futbol oynadığım için mutluyum.
"ÇİN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYABİLİRİM"
Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim, bu ihtimali yok saymıyorum. Teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ancak tabii ki hayalim ailemin ülkesinin milli takımının formasını terletmek. Ancak başka ülkelerin formalarını giyen birçok oyuncu örneği var. Teklif gelmeden konuşmak çok doğru değil.
"MÜZİK KONUSUNDA KENDİMİ GELİŞTİREBİLİRİM"
Bateri çalmak benim hayalim. Futbol dünyasına girmeden önce müzik yapıyordum ve futbola girince de müziği unutmadım. Arkadaşlarımla eğleniyoruz ve bu sektörde iş dünyasına da girebilirim. Kendimi geliştirebilirim.
- 02.04.2020
- Talisca'dan Beşiktaş ve milli takım açıklaması! ''Teklif gelirse...''
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Talisca'dan Beşiktaş ve milli takım açıklaması! ''Teklif gelirse...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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