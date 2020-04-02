Talisca'dan Beşiktaş ve milli takım açıklaması! ''Teklif gelirse...'' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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'dan ve açıklaması! ''Teklif gelirse...''

Talisca'dan Beşiktaş ve milli takım açıklaması! ''Teklif gelirse...''

Bir dönem ekiplerinden 'ta forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Anderson 'dan önemli açıklamalar geldi. Siyah-beyazlı takımdan ayrılma süreciyle ilgili konuşan Brezilyalı yıldız, hayalinin keni milli takımının formasını giymek olduğunu söyledi ve ekledi; Milli Takımı'nda oynayabilirim, bu ihtimali yok saymıyorum.

'ta oynadığı dönemde performansıyla takıma büyük katkı sağlayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson 'dan önemli açıklamalar geldi.

Şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'tan ayrılarak Ligi'ne transfer olan Brezilyalı Anderson Talisca, hayalleri ve gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇİN'E GİTTİĞİMDEN BERİ MUTLUYUM"
Çin'de gayet iyi durumdayım. 1,5 sezon geçirdim ve gollerim, asistlerim var, şampiyoluk kazandım. Çin'e gittiğimde beri mutluyum, iyi karşılandım. Sahada en iyisini vermek için mücadele ediyorum.

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek, kariyer ve hayat planlamasının bir parçasıydı benim için. Her şeyi düşündüm ve Asya'da, harika sporcularla birlikte oynadığım için mutluyum.

"ÇİN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYABİLİRİM"
Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim, bu ihtimali yok saymıyorum. Teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ancak tabii ki hayalim ailemin ülkesinin milli takımının formasını terletmek. Ancak başka ülkelerin formalarını giyen birçok oyuncu örneği var. Teklif gelmeden konuşmak çok doğru değil.

"MÜZİK KONUSUNDA KENDİMİ GELİŞTİREBİLİRİM"
Bateri çalmak benim hayalim. Futbol dünyasına girmeden önce müzik yapıyordum ve futbola girince de müziği unutmadım. Arkadaşlarımla eğleniyoruz ve bu sektörde iş dünyasına da girebilirim. Kendimi geliştirebilirim.

  1. 02.04.2020
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