Pepe'den flaş Beşiktaş sözleri! "Çok zordu"

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, ülkesi Portekiz'de verdiği röportajda siyah-beyazlı takımla şimdiki takımı Porto'ya karşı oynadığı maçtan bahsetti. 37 yaşındaki stoper, "Beşiktaş forması giyerken Porto'ya karşı oynadığımız maç benim için zordu. Bu kulüp bana her şeyi vermişti, Avrupa kapılarını açmıştı ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak çok zor oldu ancak sözleşmemin olduğu kulübüme bağlılığımı kabul ettim ve saygı duydum" dedi.
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pepe, ülkesi Portekiz'de A Bola gazetesine verdiği röportajda Beşiktaş ve Porto günlerini anlattı. Siyah-beyazlı takımla Porto'ya karşı oynadığı maçtan da bahseden 37 yaşındaki stoper şu ifadeleri kullandı:
"PORTO BENİM KİŞİLİĞİMİ BELİRLEDİ"
Porto benim kendimi tanımladığım kulüp. Geri döndüğüm için çok mutluyum, sevdiğim kulüpteyim. Buradaki insanları, taraftarları seviyorum. Benim kişiliğimi belirleyen kulüp burası, bu şehir, bu bölge.
"PORTO'YA KARŞI OYNAMAK ZORDU"
Beşiktaş forması giyerken Porto'ya karşı oynadığımız maç benim için zordu. Bu kulüp bana her şeyi vermişti, Avrupa kapılarını açmıştı ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak çok zor oldu ancak sözleşmemin olduğu kulübüme bağlılığımı kabul ettim ve saygı duydum.
"İÇİMDE HALA BİR ATEŞ VAR"
Gün gün çalışmaya devam ediyorum. Yapmam gereken şeyleri, sorumlulullarımı disiplinle yerine getiriyorum. Hala oynayacak yıllarım var. İçimde bir ateş var, hırslıyım.
"PORTO İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK HAYALİM"
Porto ile şampiyonluk yaşamak benim hayalim. Bunu başarmaya yakındık ancak Koronavirüs salgını ortaya çıktı. Bizim hayalimiz sahaya geri dönmek ve şampiyonluğu hep birlikte kutlamak. Stadyumda taraftarlarımızla kutlama yapmanın hayalini kuruyoruz.
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Pepe'den flaş Beşiktaş sözleri! "Çok zordu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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