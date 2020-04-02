Pepe'den flaş Beşiktaş sözleri! "Çok zordu"

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pepe, ülkesi Portekiz'de A Bola gazetesine verdiği röportajda Beşiktaş ve Porto günlerini anlattı. Siyah-beyazlı takımla Porto'ya karşı oynadığı maçtan da bahseden 37 yaşındaki stoper şu ifadeleri kullandı:

"PORTO BENİM KİŞİLİĞİMİ BELİRLEDİ"

Porto benim kendimi tanımladığım kulüp. Geri döndüğüm için çok mutluyum, sevdiğim kulüpteyim. Buradaki insanları, taraftarları seviyorum. Benim kişiliğimi belirleyen kulüp burası, bu şehir, bu bölge.

"PORTO'YA KARŞI OYNAMAK ZORDU"

Beşiktaş forması giyerken Porto'ya karşı oynadığımız maç benim için zordu. Bu kulüp bana her şeyi vermişti, Avrupa kapılarını açmıştı ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak çok zor oldu ancak sözleşmemin olduğu kulübüme bağlılığımı kabul ettim ve saygı duydum.

"İÇİMDE HALA BİR ATEŞ VAR"

Gün gün çalışmaya devam ediyorum. Yapmam gereken şeyleri, sorumlulullarımı disiplinle yerine getiriyorum. Hala oynayacak yıllarım var. İçimde bir ateş var, hırslıyım.

"PORTO İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK HAYALİM"

Porto ile şampiyonluk yaşamak benim hayalim. Bunu başarmaya yakındık ancak Koronavirüs salgını ortaya çıktı. Bizim hayalimiz sahaya geri dönmek ve şampiyonluğu hep birlikte kutlamak. Stadyumda taraftarlarımızla kutlama yapmanın hayalini kuruyoruz.