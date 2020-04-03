Beşiktaş Ersin Zehir'i gündemine aldı!
Beşiktaş yönetimi, Alman ekibi St. Pauli’de forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ersin Zehir’i gündemine aldı.
Lucas Andersen transferi için uğraşan siyah-beyazlılar için bir iddia da Almanya'dan geldi. Beşiktaş yönetiminin, Alman ekibi St. Pauli'de forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ersin Zehir'i gündemine aldığı ileri sürüldü.
Orta saha bölgesinde alternatif olacak genç isimlere yönelen Beşiktaş, bu sezon 16 maçta forma giyen Ersin Zehir'in transferi için düğmeye bastı. Genç isimlere yönelen Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüyle ilk teması kurduğu belirtilirken, karşı tarafın uygun bir rakam çıkarması halinde görüşmelerin hızlanacağı ifade edildi.
DEĞERİ 400 BİN EURO
Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 1.83 boyundaki ön liberonun piyasa değeri 400 bin euro civarında. Bu sezon 16 maçta forma giyen Ersin Zehir 1 gol kaydetti. 15 Ocak 1998'de Almanya'nın Lübeck kentinde doğan Ersin Zehir, futbol hayatına da Türkischer SV Lübeck takımında başladı. 2013'te VfB Lübeck'e transfer olan yetenekli futbolcu, 1 yıl sonra ise St. Pauli alt yapısına geçti. U17'den itibaren tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ersin Zehir, 2018 yılından beri de A Takım'da oynuyor.
- 3.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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