Ahmed Hassan Mısır Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu

Türkiye'de ilk olarak Kocaelispor, daha sonra Denizlispor, Gençlerbirliği ve son olarak Beşiktaş formaları giyen Mısırlı forvet, siyah beyazlı takımdaki performansıyla zihinlere kazınmıştı.

Ahmed Hassan, Beşiktaş'ta 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve 79 maçta 30 gol atmıştı.

Federasyon başkanlığına aday olduğunu açıklayan Hassan, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık için çalışmalara başladım. İyi bir ekiple Mısır futboluna hizmet etmek istiyorum."