Ahmed Hassan Mısır Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan ülkesi Mısır'da futbol federasyonu başkanlığına aday oldu. Hassan yaptığı açıklamada, ""Başkanlık için çalışmalara başladım. İyi bir ekiple Mısır futboluna hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de ilk olarak Kocaelispor, daha sonra Denizlispor, Gençlerbirliği ve son olarak Beşiktaş formaları giyen Mısırlı forvet, siyah beyazlı takımdaki performansıyla zihinlere kazınmıştı.
Ahmed Hassan, Beşiktaş'ta 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve 79 maçta 30 gol atmıştı.
Federasyon başkanlığına aday olduğunu açıklayan Hassan, şu ifadeleri kullandı:
"Başkanlık için çalışmalara başladım. İyi bir ekiple Mısır futboluna hizmet etmek istiyorum."
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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