Ahmed Hassan Mısır Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Federasyonu başkanlığına aday oldu

Ahmed Hassan Mısır Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu

'ın eski futbolcusu ülkesi 'da federasyonu başkanlığına aday oldu. Hassan yaptığı açıklamada, ""Başkanlık için çalışmalara başladım. İyi bir ekiple Mısır futboluna hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

'de ilk olarak Kocaelispor, daha sonra Denizlispor, ve son olarak formaları giyen Mısırlı forvet, siyah beyazlı takımdaki performansıyla zihinlere kazınmıştı.

, Beşiktaş'ta 1 şampiyonluğu yaşamış ve 79 maçta 30 gol atmıştı.

Federasyon başkanlığına aday olduğunu açıklayan Hassan, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık için çalışmalara başladım. İyi bir ekiple futboluna hizmet etmek istiyorum."

  1. 02.04.2020
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