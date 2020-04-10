Beşiktaş'tan flaş karar! Küçülmeye gidiliyor
Spor dünyasına ekonomik yönden darbe indiren corona virüsü, birçok kulübü de bazı önlemler almaya zorluyor... Galatasaray'ın voleybolda sadece yerli oyuncularla mücadele edeceğini açıklamasının ardından bir hamle de Beşiktaş'tan geldi. Siyah-beyazlıların basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Şenol, gelecek dönemde altyapıya yönelerek küçülmeye gideceklerini duyurdu.
Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, spor dünyasını da ekonomik anlamda vurmaya devam ediyor. Birçok kulüp gelecek dönem için planlamalarını değiştirirken, Beşiktaş da basketbolda küçülmeye gideceğini ve yerli oyunculara ağırlık vereceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, Ajansspor'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"SADECE TEK YABANCIYLA DEVAM EDEBİLİRİZ"
Altyapımızdan çıkan ve az da olsa süre alan 2-3 oyuncumuz vardı zaten. Onlara yerli gençler eklemeyi planlıyoruz. Birkaç da tecrübeli yerliyle takımı takviye ederek yola devam etmek istiyoruz. Zaten genel olarak iyi bir yerli kadromuz var. Halihazırda takımda yabancı olarak Nemanja Djurisic ve Toddrick Gotcher bulunuyor. Belki sadece Gotcher ile devam ederiz yeni dönemde.
"SPONSOR ANLAŞMASI BİTİYOR"
Takımın isim sponsoru olan Sompo Japan Sigorta ile olan sözleşmemiz mayıs sonunda bitiyor. Devam edip edilmeyeceği henüz net değil. Her şeye rağmen Basketbol Süper Ligi'nde kalabilecek bir ekip oluşturmak için çalışacağız.
"EYLÜLDE PLAY-OFF OYNANSIN"
Anadolu Efes'in şampiyon ilan edilmesi gibi bir talebimiz yok. Bu konuda oluşmuş bir fikirbirliği de yok. Biz Beşikaş olarak liglerin bugünkü haliyle tescil edilmesini ve eylül ayında play-off oynatılmasını öneriyoruz. FIBA da Şampiyonlar Ligi Final 8'i eylülde oynatacak.
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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