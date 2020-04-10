Beşiktaş'tan flaş karar! Küçülmeye gidiliyor

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, spor dünyasını da ekonomik anlamda vurmaya devam ediyor. Birçok kulüp gelecek dönem için planlamalarını değiştirirken, Beşiktaş da basketbolda küçülmeye gideceğini ve yerli oyunculara ağırlık vereceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, Ajansspor'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"SADECE TEK YABANCIYLA DEVAM EDEBİLİRİZ"

Altyapımızdan çıkan ve az da olsa süre alan 2-3 oyuncumuz vardı zaten. Onlara yerli gençler eklemeyi planlıyoruz. Birkaç da tecrübeli yerliyle takımı takviye ederek yola devam etmek istiyoruz. Zaten genel olarak iyi bir yerli kadromuz var. Halihazırda takımda yabancı olarak Nemanja Djurisic ve Toddrick Gotcher bulunuyor. Belki sadece Gotcher ile devam ederiz yeni dönemde.

"SPONSOR ANLAŞMASI BİTİYOR"

Takımın isim sponsoru olan Sompo Japan Sigorta ile olan sözleşmemiz mayıs sonunda bitiyor. Devam edip edilmeyeceği henüz net değil. Her şeye rağmen Basketbol Süper Ligi'nde kalabilecek bir ekip oluşturmak için çalışacağız.

"EYLÜLDE PLAY-OFF OYNANSIN"

Anadolu Efes'in şampiyon ilan edilmesi gibi bir talebimiz yok. Bu konuda oluşmuş bir fikirbirliği de yok. Biz Beşikaş olarak liglerin bugünkü haliyle tescil edilmesini ve eylül ayında play-off oynatılmasını öneriyoruz. FIBA da Şampiyonlar Ligi Final 8'i eylülde oynatacak.