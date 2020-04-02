Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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'tan ’na destek!

Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek!

'tan için bir son dakika açıklaması geldi. Siyah-Beyazlılar yaptığı açıklamada "Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 903 bin bağışlama kararı aldık." dedi.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:

Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın 'Biz bize yeteriz ' sözleriyle başlattığı 'nı yürekten destekliyor, aziz milletimizin koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı günleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakacağına yürekten inanıyoruz.

başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz ve A Takımımız bir araya gelerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin bağışlama kararı almıştır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini, "Milli beraberlik ve dayanışma ruhu 'ın köklerine işlemiş bir duygudur. Evde kalalım, evde kalan ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek olalım" sözleriyle ifade etti.

Futbol A Takımımızdan , ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili, "Toplum olarak böylesine zor günleri, el ele vererek milli beraberlik ve dayanışma ile aşmamız gerek. Biz kenetlendiğimizde her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Ülkemizin yanındayız" ifadelerinde bulunurken; ise, "7 yıldır Türkiye de yaşıyorum, çocuklarım burada büyüdü. Artık kendimi ve ailemi bu ülkenin bir parçası olarak hissediyorum. Böyle bir kampanya olunca futbolcu arkadaşlarımla bağışta bulunmak istedik. Dünya çapında yaşanan bu zorlukta Beşiktaşlı oyuncular olarak Türkiye'nin yanındayız" sözleriyle duygularını paylaştı.

'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyor, bu vesileyle Covid-19 salgınına karşı en ön safta mücadele eden sağlık neferlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 16:02
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