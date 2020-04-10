Adil Gevrek'ten transfer sözleri! Acquah ve Beşiktaş...
Önümüzdeki sezon Sergen Yalçın'la yeni bir yapılanma içine girecek olan Beşiktaş'ta Elneny'nin kiralık sözleşmesi sona erecek. Mısırlı yıldızın yerine orta saha arayışında olan siyah-beyazlılarda BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Afriyie Acquah ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Ganalı futbolcunun transferiyle ilgili konuştu.
Bu sezon takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Acquah'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'tan Acquah'a Avrupa'dan gelen teklifler olduğunu belirterek, ''Beşiktaş'tan şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.'' açıklamasını yaptı.
İşte o açıklamalar...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın gündemine gelen Afriyie Acquah ile ilgili Ajansspor'a konuşan Adil Gevrek, "Acquah'ya devre arasında İtalya'dan transfer teklifi geldi. Acquah için Lecce'nin 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedik. Beşiktaş'tan şu ana kadar bize gelen sözlü ya da yazılı bir teklif olmadı." dedi.
28 yaşındaki futbolcu sezon öncesinde Empoli'den Btc Turk Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Sarı Siyahlı takımda 21 maçta forma giyen Ganalı oyuncu 3 asist kaydetti.
Öte yandan Adil Gevrek, "Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek." haberlerini doğruladı.
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adil Gevrek'ten transfer sözleri! Acquah ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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