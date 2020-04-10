Adil Gevrek'ten transfer sözleri! Acquah ve Beşiktaş... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Adil Gevrek'ten transfer sözleri! Acquah ve Beşiktaş...

'ten sözleri! Acquah ve ...

Adil Gevrek'ten transfer sözleri! Acquah ve Beşiktaş...

Önümüzdeki sezon 'la yeni bir yapılanma içine girecek olan 'ta Elneny'nin kiralık sözleşmesi sona erecek. Mısırlı yıldızın yerine orta saha arayışında olan siyah-beyazlılarda BtcTurk 'un Ganalı orta sahası ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Ganalı futbolcunun transferiyle ilgili konuştu.

Bu sezon takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Acquah'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Btc Turk Başkanı 'tan Acquah'a Avrupa'dan gelen teklifler olduğunu belirterek, '''tan şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.'' açıklamasını yaptı.

İşte o açıklamalar...
ekiplerinden Beşiktaş'ın gündemine gelen ile ilgili Ajansspor'a konuşan Adil Gevrek, "Acquah'ya devre arasında 'dan teklifi geldi. Acquah için Lecce'nin 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedik. Beşiktaş'tan şu ana kadar bize gelen sözlü ya da yazılı bir teklif olmadı." dedi.

28 yaşındaki futbolcu sezon öncesinde Empoli'den Btc Turk Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Sarı Siyahlı takımda 21 maçta forma giyen Ganalı oyuncu 3 asist kaydetti.


Öte yandan Adil Gevrek, "Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek." haberlerini doğruladı.

  1. 10.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adil Gevrek'ten transfer sözleri! Acquah ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA