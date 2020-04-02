Beşiktaşlı Boateng'in eşi Melissa Satta'dan corona virüsü itirafı! "Türkiye İtalya'dan..."
Son dakika corona virüsü (koronavirüs) gelişmesi... Beşiktaş'ın yıldız ismi Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalyan basınına yaptığı konuşmada virüsün Türkiye'deki durumunu değerlendirdi. Melissa Satta, açıklamasında Türkiye'nin, corona virüsü yayılımı konusunda İtalya'ya göre çok daha iyi olduğunu ve tıbbi malzemelere daha rahat eşildiğini açıkladı! İşte o konuşma ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın yıldız ismi Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalyan basınına corona virüsü tehlikesiyle ilgili konuştu. Çizme'de oldukça ünlü olan Satta, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin virüse karşı olduğu öneme değinirken, övgü dolu sözler sarf etti.
Melissa Satta, yaptığı konuşmada, "Oğlum ve ben İtalya'dan iki elbise ile ayrıldık. Altı gün burada kalacaktık ancak altı hafta burada kalacağız. Futbolcuların tesislere dönmelerine izin verilmiyor." dedi.
"MASKE VE DEZENFEKTAN SIKINTISI YOK"
İtalya'da binlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün Türkiye'deki önlemlerine değinen Satta, maske ve dezenfektan konusunda sıkıntı yaşanmadığını ifade ederken, "Gıda ve eczaneler haricinde tüm faaliyetler durduruldu. Evdeyiz. Şu anda maske ve dezenfektan sıkıntımız yok. İtalya'da gördüğüm, okuduğum olaylar burada yok. İtalya'da her şey daha da zor. Orada karantinayı yaşamak daha da zor." dedi.
- 02.04.2020
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Beşiktaşlı Boateng'in eşi Melissa Satta'dan corona virüsü itirafı! "Türkiye İtalya'dan..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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