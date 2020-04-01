Milli Dayanışma Kampanyası'nda ne kadar bağış toplandı? İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı

Vatandaşların kısa mesaj atarak destek olabildiği kampanyaya önce Başkan Erdoğan ve bakanlar katkı sunarken ardından birçok kişi ve kurum destek olacaklarını açıklamıştı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve valilikler aracılığıyla da sağlık çalışanları ve virüsle mücadeleye destek amacıyla birçok şirket ve kurum yardım yapacağını bildirmişti.

NE KADAR PARA TOPLANDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912? toplandı.



Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri https://t.co/zKNezqHJx1 sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020



KİMLER DESTEK VERDİ

Ziraat Finans Grubu: Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin koronavirüs ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz.

* Halkbank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini duyurdu.

*Vakıfbank: Milli Dayanışma Kampanyasına Vakıfbank 50 milyon TL destekte bulundu.

*Türk Telekom: Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katılıyoruz.

* Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira bağışta bulundu.

* Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi.

* TMSF: Kampanyaya yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden 20 milyon TL bağış yapacağını açıkladı.

* Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: 95 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu TİM olarak 61 ihracatçı birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz.

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* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.

* İş Bankası: Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Türkiye İş Bankası Grubu 10 milyon TL'lik kaynak ayrılmasına karar verdi.

* İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız.

* Ankara Ticaret Odası (ATO): Gürsel Baran Başkanlığındaki ATO Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira katkıda bulunma kararı aldı.

* Ankara Kalkınma Ajansı: Salgınının etkilerinin azaltılmasına yönelik projelere 15 milyon TL'lik bütçe ayırdı.Destek tutarının asgari 200 bin lira, azami 1.5 milyon lira olduğu programa, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapılabilecek.

* Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Sektör olarak toplam 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz. Bunun devamının da geleceğine inanıyorum.İlk etapta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii firmaları kampanyaya toplamda 10 milyon lira bağışta bulundu.

* Akbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon liralık kaynak oluşturdu.

* DEİK: Milli Dayanışma Kampanyasına, 10 milyon lira destekte bulundu. Üyeler de ayrıca destekte bulunacak.

* Rönesans Holding koronavirüs salgını ile mücadeleye 8 milyon TL bağış desteğiyle katkıda bulunuyor. Rönesans Holding, koronavirüs salgınına karşı insan yaşamı için verilen mücadeleye destek olmak üzere 8 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

* Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: Biz de valilik aracılığıyla 7 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Buna ilave iştiraklerimiz vasıtasıyla koli ve tıbbi malzeme yardımları yapıyoruz.

* Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.

* Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz.

* Shell & Turcas: Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği sağlıyor.

* Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER): Kampanyaya 3 milyon TL destek verecek.

* Kredi Garanti Fonu (KGF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.

* Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker: Kızılay ile iş birliği yaparak, karantina altında bulunan 20 bin kişiye gıda ürünlerimizi ulaştırdık. Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılmak üzere; yoğun bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, laringoskop, videolaringoskop, steteskop gibi tıbbi cihazların yanı sıra hijyen uygulamaları için dezenfektan el antiseptiği, yer yüzey dezenfektanı gibi toplam 3 bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde bulunduk.

Deniz Feneri Derneği aracılığıyla her ay 10 bin aileye düzenli gıda yardımımız devam ediyor. Şok Marketler, bu dönemde hem adrese teslimat uygulamasıyla hem de açmayı planladığı yeni mağazalarla birlikte 5 bin kişiyi istihdam etmeyi de hedefliyor.

*Ankara Ticaret Odası (ATO): Gürsel Baran Başkanlığındaki ATO Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira katkıda bulunma kararı aldı.

* Fıratpen: Fıratpen Ailesi olarak 2 milyon TL bağışta bulunuyoruz

* BMC Otomotiv, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon liralık destek vereceğini duyurdu.

* Sabancı Topluluğu: Sağlık Bakanlığı'na koronavirüs ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve koronaviüs aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağış yapılacak.

* BP Türkiye Ülke Müdürü Joe Murphy: Nisan boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vereceğiz. 1 milyon TL değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

* Trendyol: Sağlık calışanlarımıza destek olmak adına, Sağlık Bakanlığı'na 5 milyon TL değerinde malzeme ve ekipman bağışı yaptık. Milli Dayanışma Kampanyası'na da katılıyor ve kampanyaya 1 milyon TL bağış yapıyoruz.

* Sahibinden.com: Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağışta bulunurken, ek olarak devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve tıbbi malzemelerinin tedariki için de 1 milyon TL'lik fon ayırdı.

*Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR): Kampanya kapsamında 1 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

* n11.com: Koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında sağlık personelinin doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağış yapacağız.

* Hepsiburada: Sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı'na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verilecek.

* Ankara Sanayi Odası (ASO): Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin liralık bağışla destek verdi.

* Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK): EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kampanyaya 3 aylık maaşını, kurul üyeleri de birer aylık maaşlarını bağışladı.

* Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Milli Dayanışma Kampanyası'na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum.

* Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB): Milli dayanışma kampanyasına 50 bin TL'lik destek verilecek.

* DeFacto: Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne her hastaneye bin adet olmak üzere 3 bin adet ürün gönderildi. Benzer ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500'den fazla sağlık çalışanına ulaştırılacak.

*Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB): Milli dayanışma kampanyasına 50 bin TL'lik destek verilecek.

*Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS): Üyelerimize 2020 üyelik aidatlarını ve bu yılki zekatlarını başlatılan kampanyaya bağışlamaları çağrısında bulunduk.

* Şölen İcra Kurulu Başkanı Elif Çoban, Koronavirüs'e karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında 1 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

* FLO Önlem almak amacıyla, hastanede kullandıkları ayakkabıları hastane dışında kullanmamalarına destek olmak üzere 2 tır ayakkabıyı, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla sağlık çalışanlarına ulaştıracağını açıkladı.

* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.

* Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira ile katıldığını duyurdu.

NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nın hesap numaralarını paylaştı. Zehra Zümrüt Selçuk'un paylaştığı görsele göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Covid-19 bağış hesap numaları şöyle:

T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

- T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

- Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

- Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

- Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30





SMS BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin "8119 SMS" numarasına "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerdir.