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09 Nisan 2020, Perşembe
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'dan flaş hamle! Sadece Türkler kalacak

Galatasaray'dan flaş hamle! Sadece Türkler kalacak

Corona virüsü spor kulüplerini de ekonomik anlamda zor duruma sokarken, 'dan flaş bir adım geldi. Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yöneticisi , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda voleybol takımlarının gelecek sezon tamamen oyunculardan kurulacağını açıkladı.

Kulübü, corona virüsünün ekonomik etkilerine karşı ilk adımı attı. Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi , gelecek sezon erkek ve kadın volaybol takımlarının sadece oyunculardan kurulacağını açıkladı.

Okan Böke, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.

Galatasaray böylece maliyeti Türk oyunculara göre daha yüksek olan yabancı isimlerden kurtularak küçülmeye gidecek.

  1. 10.04.2020
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