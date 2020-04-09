Galatasaray'dan flaş hamle! Sadece Türkler kalacak
Corona virüsü spor kulüplerini de ekonomik anlamda zor duruma sokarken, Galatasaray'dan flaş bir adım geldi. Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yöneticisi Okan Böke, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda voleybol takımlarının gelecek sezon tamamen Türk oyunculardan kurulacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, corona virüsünün ekonomik etkilerine karşı ilk adımı attı. Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, gelecek sezon erkek ve kadın volaybol takımlarının sadece Türk oyunculardan kurulacağını açıkladı.
Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.
Galatasaray böylece maliyeti Türk oyunculara göre daha yüksek olan yabancı isimlerden kurtularak küçülmeye gidecek.
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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