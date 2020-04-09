Galatasaray'dan flaş hamle! Sadece Türkler kalacak

Galatasaray Kulübü, corona virüsünün ekonomik etkilerine karşı ilk adımı attı. Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, gelecek sezon erkek ve kadın volaybol takımlarının sadece Türk oyunculardan kurulacağını açıkladı.

Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.

Galatasaray böylece maliyeti Türk oyunculara göre daha yüksek olan yabancı isimlerden kurtularak küçülmeye gidecek.