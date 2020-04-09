Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor! Nagatomo sezon sonunda... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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'da ayrılık resmileşiyor! Nagatomo sezon sonunda...

Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor! Nagatomo sezon sonunda...

'da son dakika gelişmesi... 2 sezon önce İtalyan devi Inter'den edilen Japon yıldız , geleceğine ilişkin son kararı verdi. Buna göre 34 yaşındaki yıldız sol bek, sezonun sona ermesinin ardından ülkesi 'ya dönecek. İşte detaylar...

ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan ve Süper Lig maçlarında oynayamayan 'nun geleceği belli oldu.

Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan Yuto Nagatomo, kontrat bitiminde ülkesi Japonya'ya dönecek.

34 yaşındaki futbolcunun birkaç yıl daha aktif futbol oynadıktan sonra kariyerini farklı bir şekilde sürdüreceği öğrenildi.

  1. 09.04.2020
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