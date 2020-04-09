Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor! Nagatomo sezon sonunda...
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... 2 sezon önce İtalyan devi Inter'den transfer edilen Japon yıldız Yuto Nagatomo, geleceğine ilişkin son kararı verdi. Buna göre 34 yaşındaki yıldız sol bek, sezonun sona ermesinin ardından ülkesi Japonya'ya dönecek. İşte detaylar...
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan ve Süper Lig maçlarında oynayamayan Yuto Nagatomo'nun geleceği belli oldu.
Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan Yuto Nagatomo, kontrat bitiminde ülkesi Japonya'ya dönecek.
34 yaşındaki futbolcunun birkaç yıl daha aktif futbol oynadıktan sonra kariyerini farklı bir şekilde sürdüreceği öğrenildi.
- 09.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor! Nagatomo sezon sonunda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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