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09 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Galatasaray Real Madrid ile savaşıyor! Transfer...

ile savaşıyor! ...

Galatasaray Real Madrid ile savaşıyor! Transfer...

'da son dakika gelişmesi... Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, River Plate'den ve Vasco da Gama’dan Ramos’u kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Öte yandan Galatasaray'a transferde dev bir rakip çıktı! ...

Sarı-kırmızılılar savunmaya River Plate forması giyen Lucas Quarta'yı orta sahaya da Vasco da Gama'dan Ramos'u düşünüyor.

savunma ve orta sahaya yönelik takviye çalışmaları ile ilgili iki ismi daha listesine dahil etti.

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların sezon sonunda Marcao'ya gelecek teklifleri değerlendireceği bilinirken River Plate'in 24 yaşındaki Arjantinli stoperi Lucas Quarta'yı gözüne kestirdiği öğrenildi.

Arjantinli oyuncuyu Galatasaray'ın yanı sıra La Lige ekiplerinden Real Madrid ve Valencia'nın da kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray, River Plate ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quarta'nın kararına göre yol haritası belirleyecek. River Plate altyapısından yetişen Arjantinli stoper, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

Belhanda ile yolları ayırma planları yapan Cim Bom'un bu bölgeye yönelik çalışmaları da sürüyor. Aslan'ın Vasco da Gama'nın 10 numarası 'ı düşündüğü konuşuluyor. 22 yaşındaki oyuncuyla İtalyan kulübün Sampdoria'nın da ilgilendiği kaydedildi.

  1. 09.04.2020
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