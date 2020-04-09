Galatasaray Real Madrid ile savaşıyor! Transfer...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, River Plate'den Lucas Quarta ve Vasco da Gama’dan Ramos’u kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Öte yandan Galatasaray'a transferde dev bir rakip çıktı! Real Madrid...
Sarı-kırmızılılar savunmaya River Plate forması giyen Lucas Quarta'yı orta sahaya da Vasco da Gama'dan Ramos'u düşünüyor.
Galatasaray savunma ve orta sahaya yönelik takviye çalışmaları ile ilgili iki ismi daha listesine dahil etti.
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların sezon sonunda Marcao'ya gelecek teklifleri değerlendireceği bilinirken River Plate'in 24 yaşındaki Arjantinli stoperi Lucas Quarta'yı gözüne kestirdiği öğrenildi.
Arjantinli oyuncuyu Galatasaray'ın yanı sıra La Lige ekiplerinden Real Madrid ve Valencia'nın da kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.
19 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray, River Plate ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quarta'nın kararına göre yol haritası belirleyecek. River Plate altyapısından yetişen Arjantinli stoper, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ ve sol stoper oynayabiliyor.
Belhanda ile yolları ayırma planları yapan Cim Bom'un bu bölgeye yönelik çalışmaları da sürüyor. Aslan'ın Vasco da Gama'nın 10 numarası Andrey Ramos'ı düşündüğü konuşuluyor. 22 yaşındaki oyuncuyla İtalyan kulübün Sampdoria'nın da ilgilendiği kaydedildi.
- 09.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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