Fransızlar duyurdu! Feghouli'nin yerine Trezeguet gelecek
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın sessiz sedasız yürüttüğü transfer operasyonu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Mısırlı futbolcu Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından takımlar yeni sezon için planlama yapmaya başladı. Kulüpler gelecek sezon için transfer politikalarını da belirlemiş durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan takımlardan olan Galatasaray da yeni sezonda kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor.
KASIMPAŞA'DAN GİTMİŞTİ
Fransız gazeteci Manu Lonjon sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir bilgi paylaştı. Lonjon, daha önce adı Beşiktaş'la anılan Mısırlı futbolcu Trezeguet ile Galatasaray'ın görüşmeleri ilerlettiğini ve Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılması durumunda yıldız ismin kadroya katılacağını iddia etti.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Yeni takımıyla 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
- 09.04.2020
- İşte Avrupa'da corona virüsünün yayılımına neden olan maç ve o trajik hikaye!
- Son dakika haberi: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de corona virüsü riski en yüksek ilçeler
- Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden gerçekleşiyor! O gidince...
- Fenerbahçe'ye süper kanat! Görüşmeler başlıyor
- Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransızlar duyurdu! Feghouli'nin yerine Trezeguet gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.