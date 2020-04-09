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09 Nisan 2020, Perşembe
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Fransızlar duyurdu! Feghouli'nin yerine Trezeguet gelecek

Fransızlar duyurdu! Feghouli'nin yerine Trezeguet gelecek

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan 'ın sessiz sedasız yürüttüğü transfer operasyonu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Mısırlı futbolcu Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından takımlar yeni sezon için planlama yapmaya başladı. Kulüpler gelecek sezon için politikalarını da belirlemiş durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan takımlardan olan da yeni sezonda kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor.

KASIMPAŞA'DAN GİTMİŞTİ

Fransız gazeteci Manu Lonjon sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir bilgi paylaştı. Lonjon, daha önce adı 'la anılan Mısırlı futbolcu Trezeguet ile Galatasaray'ın görüşmeleri ilerlettiğini ve Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılması durumunda yıldız ismin kadroya katılacağını iddia etti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında ekibi 'dan İngiliz ekibi 'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Yeni takımıyla 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.


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  1. 09.04.2020
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