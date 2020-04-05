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05 Nisan 2020, Pazar
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kiralık olarak gidecek

Sekidika kiralık olarak gidecek

'den onay alınması halinde kadroya alınacak oyunculardan birisi de ... Böyle bir durumda listeden adı çıkarılacak ilk isimse olacak. Zaten genç futbolcunun, gelecek sezon kiraya verilmesi düşünülüyor.

'den onay alınması halinde kadroya alınacak oyunculardan birisi de ... Böyle bir durumda listeden adı çıkarılacak ilk isimse olacak. Zaten genç futbolcunun, gelecek sezon kiraya verilmesi düşünülüyor.

  1. 5.4.2020
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