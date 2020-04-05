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05 Nisan 2020, Pazar
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'a Falcao şoku! İşte görüştüğü takım

Galatasaray'a Falcao şoku! İşte görüştüğü takım

ekiplerinden Galasaray'da 'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle maaşında indirime gitmesini istenen Kolombiyalı golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arabistan Ligi ekiplerinden 'in Falcao'yla ilk teması gerçekleştirdiği öne sürüldü.

'ın Al Watan Gazetesi, 'nun, futbolun durması nedeniyle 'ın maaş indirimi talebine sıcak bakmadığını ve ayrılmayı kafasına koyduğunu yazmıştı. 34 yaşındaki futbolcunun, Katar ekibi ile anlaştığı ve Xavi'nin çalıştırdığı ekibin, yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon euro önerdiği de habere eklenmişti. Kolombiyalı yıldız ile ilgili bir iddia daha geldi. Katar'dan gelen teklifi kabul edeceğinin iddia edildiği ortamda Kolombiyalı gazeteci Steven Arce, Falcao'nun kulübü yöneticileriyle görüştüğünü iddia etti. Suudi ekibinin yöneticisinin kendisine transferle ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçındığını da söyledi.

14 MİLYON EURO
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Falcao ile 2 yıllık daha anlaşması bulunuyor. Kolombiyalı yıldız, Katar veya Suudi ekiplerden birisine gitmesi halinde sarı-kırmızılı ekibin kasasına da en az 7 milyon euro girmesi bekleniyor. Ayrıca 7 milyon euro'luk maliyeti de düşünülürse kasaya girecek para 14 milyon euro'ya kadar yükselecek.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da sıkıntılı bir sezon geçiren Falcao, buna rağmen son haftalarda açıldı ve ligde oynadığı son 8 maçta 8 gol atmayı başardı. Toplamda ise 20 maçta 10 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

  1. 5.4.2020
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