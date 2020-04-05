Galatasaray'a Falcao şoku! İşte görüştüğü takım
Süper Lig ekiplerinden Galasaray'da Radamel Falcao'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle maaşında indirime gitmesini istenen Kolombiyalı golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in Falcao'yla ilk teması gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Katar'ın Al Watan Gazetesi, Radamel Falcao'nun, futbolun durması nedeniyle Galatasaray'ın maaş indirimi talebine sıcak bakmadığını ve ayrılmayı kafasına koyduğunu yazmıştı. 34 yaşındaki futbolcunun, Katar ekibi Al Sadd ile anlaştığı ve Xavi'nin çalıştırdığı ekibin, yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon euro önerdiği de habere eklenmişti. Kolombiyalı yıldız ile ilgili bir iddia daha geldi. Katar'dan gelen teklifi kabul edeceğinin iddia edildiği ortamda Kolombiyalı gazeteci Steven Arce, Falcao'nun Al Hilal kulübü yöneticileriyle görüştüğünü iddia etti. Suudi ekibinin yöneticisinin kendisine transferle ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçındığını da söyledi.
14 MİLYON EURO
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Falcao ile 2 yıllık daha anlaşması bulunuyor. Kolombiyalı yıldız, Katar veya Suudi ekiplerden birisine gitmesi halinde sarı-kırmızılı ekibin kasasına da en az 7 milyon euro girmesi bekleniyor. Ayrıca 7 milyon euro'luk maliyeti de düşünülürse kasaya girecek para 14 milyon euro'ya kadar yükselecek.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da sıkıntılı bir sezon geçiren Falcao, buna rağmen son haftalarda açıldı ve ligde oynadığı son 8 maçta 8 gol atmayı başardı. Toplamda ise 20 maçta 10 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Falcao şoku! İşte görüştüğü takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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