Galatasaray'ın listesindeki Oğulcan Çağlayan konuştu! "Teklif aldım" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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'ın listesindeki konuştu! "Teklif aldım"

Galatasaray'ın listesindeki Oğulcan Çağlayan konuştu! "Teklif aldım"

Başta olmak üzere birçok takımın listesinde bulunan 'un başarılı futbolcusu , geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Teklif aldığını doğrulayan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, "Neler olacağını göreceğiz" dedi.

ekiplerinden 'da forma giyen , adının başta olmak üzere birçok takımla dedikodularına karışmasının ardından ilk kez konuştu. Sabah'a açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki genç futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Sezon sonu Çaykur Rizespor ile sözleşmen bitecek. İleriye dönük planların nelerdir?

Bu yaşıma kadar mecburiyetten de olsa birkaç tane takım değiştirdim. Belki bir kulüpte düzenli olarak oynamaya devam etseydim farklı olabilirdi. Bunda benim de kulüplerin de hataları var. Hep küme düşmemeye çalışan takımlarda forma giydim. Bunun da üzerimde yarattığı stresle birlikte, her maçın final olmasıyla küçük yaştan itibaren bir mücadelenin içerisinde kaldım. Sezon sonu sözleşmem bitiyor, teklifler alıyorum, bunlar doğru. Neler olacağını göreceğiz.


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  1. 05.04.2020
  2. Güncelleme: 05.04.2020 08:26
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