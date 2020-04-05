Galatasaray'ın listesindeki Oğulcan Çağlayan konuştu! "Teklif aldım"
Başta Galatasaray olmak üzere birçok takımın transfer listesinde bulunan Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Oğulcan Çağlayan, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Teklif aldığını doğrulayan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, "Neler olacağını göreceğiz" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan, adının başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla transfer dedikodularına karışmasının ardından ilk kez konuştu. Sabah'a açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki genç futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Sezon sonu Çaykur Rizespor ile sözleşmen bitecek. İleriye dönük planların nelerdir?
Bu yaşıma kadar mecburiyetten de olsa birkaç tane takım değiştirdim. Belki bir kulüpte düzenli olarak oynamaya devam etseydim farklı olabilirdi. Bunda benim de kulüplerin de hataları var. Hep küme düşmemeye çalışan takımlarda forma giydim. Bunun da üzerimde yarattığı stresle birlikte, her maçın final olmasıyla küçük yaştan itibaren bir mücadelenin içerisinde kaldım. Sezon sonu sözleşmem bitiyor, teklifler alıyorum, bunlar doğru. Neler olacağını göreceğiz.
- 05.04.2020
- Güncelleme: 05.04.2020 08:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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