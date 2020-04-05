Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Gabonlu yıldız Mario Lemina'yı aynı şartlarda 1 yıl daha kiralamak istedi, İngilizler olumlu yanıt verdi. 16 milyon euro'luk satın alma maddesinin de korunması kararı alındı.
5 Nisan 2020 Pazar 06:46
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Galatasaray'a müjdeli haber Mario Lemina'dan geldi. Bu sezon geride kalan maçlarda teknik direktör Fatih Terim'in en çok beğendiği ve güvendiği isimlerden birisi de Lemina'ydı.
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Gabonlu futbolcu, karın ağrıları nedeniyle lige sorunlu bir başlangıç yapsa da idman ve maç eksiğini kapattıktan sonra takımda kendisini hissettirmeye başladı.
Corona virüsü tehlikesi nedeniyle liglerin ara verildiği ortamda Fatih Terim, Lemina için Southampton ile bir görüşme yapılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçti.
MAAŞI 2 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, orta sahada Michael Seri ile muhafız görevi gören ve hücuma da tam destek veren Lemina'yı aynı şartlarda bir yıl daha kiralamak istediklerini bildirdi.
26 yaşındaki oyuncunun kulübü Southampton'la yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Eğer imzalar atılırsa Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.