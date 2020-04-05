Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Gabonlu yıldız Mario Lemina'yı aynı şartlarda 1 yıl daha kiralamak istedi, İngilizler olumlu yanıt verdi. 16 milyon euro'luk satın alma maddesinin de korunması kararı alındı.

5 Nisan 2020 Pazar 06:46
Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza

Galatasaray'a müjdeli haber Mario Lemina'dan geldi. Bu sezon geride kalan maçlarda teknik direktör Fatih Terim'in en çok beğendiği ve güvendiği isimlerden birisi de Lemina'ydı.

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Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza

Gabonlu futbolcu, karın ağrıları nedeniyle lige sorunlu bir başlangıç yapsa da idman ve maç eksiğini kapattıktan sonra takımda kendisini hissettirmeye başladı.

Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza

Corona virüsü tehlikesi nedeniyle liglerin ara verildiği ortamda Fatih Terim, Lemina için Southampton ile bir görüşme yapılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçti.

Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza

MAAŞI 2 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, orta sahada Michael Seri ile muhafız görevi gören ve hücuma da tam destek veren Lemina'yı aynı şartlarda bir yıl daha kiralamak istediklerini bildirdi.

Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza

26 yaşındaki oyuncunun kulübü Southampton'la yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Eğer imzalar atılırsa Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

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