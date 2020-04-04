Babel'den çok konuşulan paylaşım!
Galatasaray'dan Ajax'a kiralık olarak transfer olan Ryan Babel, Hollanda Ligi ekibiyle olan sözleşmesini sonlandırmıştı. Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından gündem yaratacak bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım...
- 04.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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