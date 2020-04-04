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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Babel'den çok konuşulan paylaşım!

Babel'den çok konuşulan paylaşım!

'dan Ajax'a kiralık olarak transfer olan , ekibiyle olan sözleşmesini sonlandırmıştı. Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanan yıldız futbolcu hesabından gündem yaratacak bir paylaşım yaptı.

'ın yıldız futbolcusu 'den tuvalet paylaşımı geldi. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Hollandalı futbolcu çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Tuvaletten bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ryan Babel, ''Size iki hediye verildi: aklınız ve zamanınız. Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu sordu.

İşte o paylaşım...

  1. 04.04.2020
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