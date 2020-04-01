13 Nisan’ı bekliyor

Fatih Terim test sonucu pozitif olmasına karşın 7. günde taburcu edildi. Bu durum tartışma konusu olsa da başarılı teknik adamın akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Ayrıca Terim ayrıca karantina kurallarına uyma sözü verdi. Ailesi ve diğer insanlarla en az hangi şartlarda temas edebileceğini öğrendi.

Terim'in tedavisinin hastane dışında yapılmasının bir başka nedeni de daha ağır hastalara yer açmak için… Bu arada Terim'in sağlık durumu da yakından takip edilmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik direktöre 13 Nisan Pazartesi günü iki farklı test daha yapılacak. Ancak o testleri negatif çıkarsa karantina dışına çıkabilecek.