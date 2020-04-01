Rekor Okan Kocuk’ta
Galatasaray bu sezon 3 kulvarda 39 maça çıkarken bu maçların tamamında kadroda olan tek isim çok az forma şansı bulsa da Okan Kocuk oldu. Peki 39 maçta öne çıkan diğer isimler kimler?
Galatasaray bu sezon 3 kulvarda 39 maça çıkarken bu maçların tamamında kadroda olan tek isim çok az forma şansı bulsa da Okan Kocuk oldu. Peki 39 maçta öne çıkan diğer isimler kimler? İşte Cimbom bu sezonki futbolcu raporu:
* Donk ve Ömer Bayram 38'er maçta kadroda yer alırken, Muslera ve Marcao ise 34'er maçta forma giymeyi başardı.
* Aynı şekilde Fernando Muslera 3 bin 60 dakikayla en çok sahada kalan isim oldu.
* Terim 42 oyuncuyu bu sezonki maçlarda kadroya aldı. Ancak bunların 8'ine hiç şans vermedi.
* Muslera ve Marcao 3 bin dakikanın üzerinde oynadı.
* 5 oyuncu 2 bin dakikanın üzerinde sahada kaldı.
* 8 oyuncu bin ila 2 bin dakika arasında oynadı.
* Emin (90) ve Yunus (62) ise en az şans bulan isimler oldu.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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