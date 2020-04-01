Sıra diğer yıldızlarda
Yaklaşık 8 milyon euroluk kazancıyla Falcao hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in en fazla kazanan ismi konumunda... Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yıldızlarından Feghouli 3.8 milyon euro, Muslera 3.5 milyon euro, Belhanda ise 3.3 milyon euro kazanıyor.
Yaklaşık 8 milyon euroluk kazancıyla Falcao hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in en fazla kazanan ismi konumunda... Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yıldızlarından Feghouli 3.8 milyon euro, Muslera 3.5 milyon euro, Belhanda ise 3.3 milyon euro kazanıyor. Falcao'nun ardından bu 3 yıldıza gelecek. Kalmak istemeleri halinde maaşlarında indirime gitmeleri talep edilecek.
BARÇA'DAN DEV KESİNTİ
Barcelona, koronavirüs sebebiyle ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları atlatmak adına A Takım futbolcuları ve teknik heyetinden maaşlarında yüzde 70'lik kesinti yapmalarını talep etti. Messi başta futbolcular başta buna sıcak bakmasa da sonunda ikna oldular. Böylece yılda 470 milyon euro ödeyen Katalan ekibinin kasasında, 330 milyon Euro'luk bir rahatlama yaşandı.
- 1.4.2020
- Juventuslu futbolculardan büyük fedakarlık! Servet bıraktılar
- Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı
- Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
- Galatasaraylı futbolcular evde kalmadılar! Florya'da idman...
- Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sıra diğer yıldızlarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.