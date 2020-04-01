Babel dönüyor
Ajax devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel ile yollarını ayırdı. De Telegraaf'ta yer alan habere göre Hollanda ekibi, Babel ile birlikte 2 futbolcuyu daha gönderdi.
Ajax devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel ile yollarını ayırdı. De Telegraaf'ta yer alan habere göre Hollanda ekibi, Babel ile birlikte 2 futbolcuyu daha gönderdi. Ajax yetkilileri, Babel'in yanı sıra Huntelaar ve Nouri'ye de mektup göndererek sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi. Hollanda'da ligler süresiz askıya alınırken Ajax gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimleri şimdiden göndermiş oldu.
Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek ülkesinin yolunu tutan 33 yaşındaki futbolcu, Ajax formasıyla çıktığı 5 maçta gol veya asist üretemedi.
Galatasaray'ın 33 yaşındaki Ryan Babel ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda futbolundan çok özel hayatıyla gündem olan Hollandalı futbolcu, yeni takım bulamazsa bir kambur olarak kalacak gibi görünüyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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