Feda edecek mi?
Corona virüsü kriziyle gelirlerini kaybeden Cimbom yüksek maliyetli oyuncularıyla masaya oturmaya hazırlanıyor. En başta Falcao var
Tüm kulüpler gibi Galatasaray yönetimi de koronavirüs krizi nedeniyle mali anlamda çıkış arıyor. Ödemeleri yapmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekibin başını en fazla ağrıtacak iki isim var. İlki bonuslarla birlikte 8 milyon euro'luk maaşıyla Radamel Falcao... Diğeri ise bonservisine 13 milyon euro ödenen Mbaye Diagne. Tüm oyunculardan olduğu gibi Falcao'dan da bu dönemde feda istenecek.
Yıldız futbolcudan, maaşının ilk etapta 5 milyon euro'nun altına düşürülmesi talep edilecek. 34 yaşında olan ve 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Falcao'nun bu teklifi kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Anlaşma sağlanamaması halinde yolların ayrılması bile gündeme gelebilir. Club Brugge'dan geri dönecek Mbaye Diagne'nin durumu ise Falcao'ya göre netlik kazanacak.
DIAGNE ÇAĞRI BEKLİYOR
FALCAO indirim talebini kabul etmez ve ayrılma kararı alırsa Mbaye Diagne ile yola devam edilecek. Ancak Diagne'den de maaşına göre bir indirim talep edilecek. Club Brugge'da tutunamayan Senegalli futbolcu, yeniden Galatasaray forması giyip kendisini ispatlamayı amaçlıyor
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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