Faruk Süren’in eşi pozitif çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Faruk Süren’in eşi pozitif çıktı

Faruk Süren’in eşi pozitif çıktı

Faruk Süren’in eşi pozitif çıktı

G.Saray'da , ve 'ın hastanedeki tedavileri tamamlanırken bir kötü haber de Süren ailesinden geldi. Eski başkan ve eşi koronavirüs testi yaptırdı. Süren'in test sonuçları negatif, eşi 'ın sonuçları ise pozitif çıktı ve hemen tedavisine başlandı.

G.Saray'da , ve 'ın hastanedeki tedavileri tamamlanırken bir kötü haber de Süren ailesinden geldi. Eski başkan ve eşi koronavirüs testi yaptırdı. Süren'in test sonuçları negatif, eşi 'ın sonuçları ise pozitif çıktı ve hemen tedavisine başlandı.
  1. 1.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Faruk Süren’in eşi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN