Galatasaray rakiplerine fark attı
Ligin ikinci yarısına damga vuran Galatasaray özellikle serbest vuruşlarda rakiplerine fark attı.
Sarı- kırmızılılar başarılı frikiklerde Beşiktaş'tan (326) 9, Fenerbahçe'den (314) 29 ve Trabzonspor'dan (246) 89 kez daha başarılıydı. Galatasaray 46 başarısız frikik atarken, Fenerbahçe'den 14, Trabzonspor'dan ise 26 kez daha az başarısız frikik kullandı. Ancak Beşiktaş, Galatasaray'dan 2 az daha başarısız frikik attı.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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