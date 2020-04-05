Galatasaray rakiplerine fark attı

Sarı- kırmızılılar başarılı frikiklerde Beşiktaş'tan (326) 9, Fenerbahçe'den (314) 29 ve Trabzonspor'dan (246) 89 kez daha başarılıydı. Galatasaray 46 başarısız frikik atarken, Fenerbahçe'den 14, Trabzonspor'dan ise 26 kez daha az başarısız frikik kullandı. Ancak Beşiktaş, Galatasaray'dan 2 az daha başarısız frikik attı.