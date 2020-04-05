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05 Nisan 2020, Pazar
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rakiplerine fark attı

Galatasaray rakiplerine fark attı

Ligin ikinci yarısına damga vuran özellikle serbest vuruşlarda rakiplerine fark attı.

Sarı- kırmızılılar başarılı frikiklerde 'tan (326) 9, 'den (314) 29 ve 'dan (246) 89 kez daha başarılıydı. 46 başarısız frikik atarken, Fenerbahçe'den 14, Trabzonspor'dan ise 26 kez daha az başarısız frikik kullandı. Ancak Beşiktaş, Galatasaray'dan 2 az daha başarısız frikik attı.

  1. 5.4.2020
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