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05 Nisan 2020, Pazar
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Fulham'dan 'a Seri yanıtı!

Fulham'dan Galatasaray'a Seri yanıtı!

, Lemina ile birlikte Jean Michael Seri ile yola devam etmeyi planlıyor. Ancak Fildişi sahilli oyuncunun durumu biraz daha karışık…

Championship'te 'e çıkma umutlarını sürdüren ekibi, eğer hayalini gerçekleştirirse Seri'yi bırakmak istemiyor. Geçen sezon Seri'yi Championship'teki maaş skalası yüzünden 'a gönderen Fulham'dan tek bir söz geldi: "Eğer Premier Lig'e çıkamazsak sizinle devam eder. Aksi taktirde onunla çalışacağız." Bu yanıt da sarı- kırmızılı ekibi umutlandırdı aslında...

  1. 5.4.2020
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