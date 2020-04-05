Fulham'dan Galatasaray'a Seri yanıtı!
Galatasaray, Lemina ile birlikte Jean Michael Seri ile yola devam etmeyi planlıyor. Ancak Fildişi sahilli oyuncunun durumu biraz daha karışık…
Championship'te Premier Lig'e çıkma umutlarını sürdüren Londra ekibi, eğer hayalini gerçekleştirirse Seri'yi bırakmak istemiyor. Geçen sezon Seri'yi Championship'teki maaş skalası yüzünden Galatasaray'a gönderen Fulham'dan tek bir söz geldi: "Eğer Premier Lig'e çıkamazsak sizinle devam eder. Aksi taktirde onunla çalışacağız." Bu yanıt da sarı- kırmızılı ekibi umutlandırdı aslında...
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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