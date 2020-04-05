Fulham'dan Galatasaray'a Seri yanıtı!

Championship'te Premier Lig'e çıkma umutlarını sürdüren Londra ekibi, eğer hayalini gerçekleştirirse Seri'yi bırakmak istemiyor. Geçen sezon Seri'yi Championship'teki maaş skalası yüzünden Galatasaray'a gönderen Fulham'dan tek bir söz geldi: "Eğer Premier Lig'e çıkamazsak sizinle devam eder. Aksi taktirde onunla çalışacağız." Bu yanıt da sarı- kırmızılı ekibi umutlandırdı aslında...