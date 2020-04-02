"Sergen Yalçın için duyduklarıma inanamadım" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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" için duyduklarıma inanamadım"

"Sergen Yalçın için duyduklarıma inanamadım"

Spor programcısı Ersin Düzen, 'ın başarılı teknik direktörü ile birlikte program yaptığı dönemden bir anısını izleyicilerle paylaştı.

İşte Ersin Düzen'in o anısı...

"Hiç unutmuyorum, bir - maçı, maçın hakemi de . Ama öyle kararlar var ki, maç bitti ve maç bittikten sonra da hem Trabzonspor hem de Beşiktaş veryansın ediyor. Acayip tartışmalı kararlar var. Maç bitti ve ben de 'ın maçı izlediğini zannediyorum. Programın açılışını yaptım. Açılışı yaptım, kısa konuşacağım, reklama gideceğim. Hakem de maça damga vurduğu için Sergen Yalçın'ın da 'Hakemin mahvettiği, darmadağın ettiği maçı geride bıraktık. Reklamdan sonra çok söyleyeceğim şey var' demesini bekliyordum. 'Sergen Yalçın, reklama gitmeden söyleyeceğiniz bir şey var mı?' dedim. 'Ne söyleyeyim ki son derece iyi bir maç geride kaldı' dedi.

"MAÇI İZLERKEN UYUYAKALMIŞ"
Ben de açmaya çalışıyorum; 'Hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ın hakemle ilgili çok eleştirileri vardı' dedim. "Ben hakemlik bir şey görmedim. Son derece iyi bir maç yönetti" dedi. Ben de 'Peki, özet görüntüler geldiğinde pozisyon üzerinden bakarız' dedim. Reklama gittik ve reklama gider gitmez 'Baba, sen maçı izledin mi?' dedim. "Yok ya Ersin, maçı izlerken uyuyakalmışım. Ne oldu maçta?" dedi. 'Hakem maçın canına okudu' dedim. "Yapma ya" dedi. "Duyduklarıma inanamadım, sen nasıl böyle şeyler söylersin? Dalga geçiyorsun zannettim' dedim. 'Yapma ya, pozisyonlarda anlatırız' dedi."

  1. 02.04.2020
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