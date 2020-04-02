"Sergen Yalçın için duyduklarıma inanamadım"
TRT Spor programcısı Ersin Düzen, Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın ile birlikte program yaptığı dönemden bir anısını izleyicilerle paylaştı.
İşte Ersin Düzen'in o anısı...
"Hiç unutmuyorum, bir Trabzonspor-Beşiktaş maçı, maçın hakemi de Kuddusi Müftüoğlu. Ama öyle kararlar var ki, maç bitti ve maç bittikten sonra da hem Trabzonspor hem de Beşiktaş veryansın ediyor. Acayip tartışmalı kararlar var. Maç bitti ve ben de Sergen Yalçın'ın maçı izlediğini zannediyorum. Programın açılışını yaptım. Açılışı yaptım, kısa konuşacağım, reklama gideceğim. Hakem de maça damga vurduğu için Sergen Yalçın'ın da 'Hakemin mahvettiği, darmadağın ettiği maçı geride bıraktık. Reklamdan sonra çok söyleyeceğim şey var' demesini bekliyordum. 'Sergen Yalçın, reklama gitmeden söyleyeceğiniz bir şey var mı?' dedim. 'Ne söyleyeyim ki son derece iyi bir maç geride kaldı' dedi.
"MAÇI İZLERKEN UYUYAKALMIŞ"
Ben de açmaya çalışıyorum; 'Hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ın hakemle ilgili çok eleştirileri vardı' dedim. "Ben hakemlik bir şey görmedim. Son derece iyi bir maç yönetti" dedi. Ben de 'Peki, özet görüntüler geldiğinde pozisyon üzerinden bakarız' dedim. Reklama gittik ve reklama gider gitmez 'Baba, sen maçı izledin mi?' dedim. "Yok ya Ersin, maçı izlerken uyuyakalmışım. Ne oldu maçta?" dedi. 'Hakem maçın canına okudu' dedim. "Yapma ya" dedi. "Duyduklarıma inanamadım, sen nasıl böyle şeyler söylersin? Dalga geçiyorsun zannettim' dedim. 'Yapma ya, pozisyonlarda anlatırız' dedi."
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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