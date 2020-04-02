Denizli ve Luce sıcak, Terim sert görünüşlü

KORONAVİRÜS günlerinde eski anıları, güzel röportajları sizlerle paylaşmaya ve tarihe daha önce düştüğümüz notların altını çizmeye devam ediyoruz. Yaptığım bazı röportajlar bugün yapılsa yine aynı anlamı taşırmış gibi geliyor bana… Hiç eskimiyorlar vesselam...

Örneğin, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş şampiyonluk yarışının tam ortasındayken Kartal'ın en önemli yıldızı Sergen Yalçın'la yaptığım bu röportaj gibi… Meraklıları o röportajı, "Hasan Şaş yıldızsa, ben kuyruklu yıldızım" başlığıyla hatırlayacaklardır.

Büyük ses getirmişti… İşte o röportajın bir bölümünde Sergen'den, şampiyonluk yolundaki rakipleri G.Saray'ın hocası Fatih Terim'le, Beşiktaş'ın Teknik patronu Lucescu'yu kıyaslamasını istemişim… Bakın neler söylemiş:

"Fatih hocanın da kendine göre bir yapısı var, Lucescu'nun da.. İkisinin de karakterleri çok farklı...

Fatih hoca daha hırslı, daha böyle, nasıl söyleyeyim daha sert tavırları olan biri.

Bizim hoca onun tam tersi, ne bileyim, daha mülayim, daha rahat… Hangi hoca futbolcularla daha iyi anlaşır dersen, futbolcuya göre değişir...

Kimine Fatih hocanın tavrı iyi gelir, kimine Lucescu'nun...

Benim için ikisi de iyi. Fark etmez yani!

Fatih hocayı da severdim.

Lucescu'yu da çok seviyorum. Ben Lucescu'dan memnunum." Sonrasında Mustafa Denizli'yi ve dönemin en önemli transferi Ariel Ortega'yı sormuşum Sergen'e… Denizli'yi Lucescu'ya benzeten Sergen, "O da sıcak böyle" dedikten sonra konuyu tekrar Terim'e getirip şunu ekliyor; "Fatih hoca daha sert duruyor dışarıdan ama aslında içeride o da o kadar sert değil aslında…" ve geliyoruz "20 milyon dolarlık adam" diye nam salan Ortega'ya.

Bir rakip oyuncu için böyle konuşmak yürek ister ama Sergen'de de mangal gibi yürek var zaten, yine sözünü esirgemiyor:

"Valla Ortega o kadar iyi oyuncu değil, bana göre..." Meziyetleri olan bir oyuncu ama bana göre bir takımı sürükleyip götürüp şampiyon yapacak bir oyuncu değil. Yapamadı da zaten. Bir şey de yapmadı yani bana göre. Çok büyüttüler ama...

Zaten çok iyi oyuncu olsaydı, yurtdışından çok daha cazip teklifler alır, oralarda oynardı bence..." BU röportajda Sergen Yalçın'ın söylediği bir önemli cümle daha var, onu da ekliyorum, hem kendisi dahil teknik adamların, hem de penaltıcı futbolcuların kulaklarına küpe olsun diye… BIR maçta attığı ilk penaltıyı gol yapıp, ikinciyi kaçırdığını hatırlatınca şöyle diyor Sergen:

"Solak adama üst üste iki penaltı attırılmaz!