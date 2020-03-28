Otobüste kal, Futre - Lemi!

Bugün iki güzel futbol hikayem var, ilk bölümü biraz da olsa gündemle ilgili... Sanırım 1992 yılıydı... Atlethico Madrid-Trabzonspor maçı için Madrid'teyiz... İspanyol kulübü başkanı Jesus Gil (toprağı bol olsun) Sadri Şener'le iyi dost olmuştu. Gecenin bir vakti, Gil'in muhteşem çiftliğine gidiyoruz. Otobüste rahmetli Kaya hoca (Çilingiroğlu), Serdar Bali, Necmi Perekli başta Trabzonspor camiasının önde gelen isimleriyle birlikteyiz. Bir viyadüğe 20-30 metre kala otobüsün ön lastiği patlayınca ciddi bir kazayı ucuz atlatmış olduk. İspanyol şoför (titremesi geçince) bulunduğumuz yerin tehlikeli olduğunu ve kimsenin otobüsten dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi... Otobanın üzerinde kalmışız her yer zifiri karanlık ve az da olsa akan trafik büyük tehlike.. İspanyol şoför bugünkü tabiriyle hepimize OTOBÜSTE KAL dedi... Demesine dedi de, dinleyen kim! Biri tuvalitini bahane etti, diğerimiz sigarayı, öteki hava alacağım dedi ve sürekli aşağı inip kendini tehlikeye atan bir insan grubu haline geldik... İspanyol şoför bakmış olacak gibi değil, aramış jandarmayı... Yarım saat geçmeden jandarma geldi, hepimizi zorla otobüse bindirip kapıları kilitledi ve bizi alacak diğer otobüs gelene kadar kimse tuvalet için bile aşağı inemedi... Kıssadan hisse, EVDE KAL!

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O maçın bir başka hikayesi ise Lemi hoca ile ilgili... Trabzonspor Teknik Direktörü Leekens, son antrenmanda maç taktiğini genel olarak verdikten sonra, Lemi Çelik'i karşısına alıp yarım yamalak Türkçe'yle şöyle der: Lemi, Futre'ye yapış... Futre sola, Lemi sola... Futre sağa, Lemi sağa... Futre eve, Lemi eve... Futre nereye, Lemi oraya... Hoca böyle sıkı sıkı tembihlerken Lemi Çelik de sürekli tamamdır, anladım, peki, diyerek kafasını sallar... Leekens, Lemi'yi tam olarak motive ettiğine inanmış bir şekilde soyunda odasından çıkınca, Lemi hala odada duran Başkan Sadri Şener'e dönüp şöyle der: Başkanım, tamam Futre ne yaparsa, onu yapacağım da, Futre oynamazsa ne halt edeceğim!.. Kulağı çınlasın, Başkan Şener, saha kenarında bize anlatırken bir yandan kahkahalar atarken diğer yandan şöyle diyordu; yahu düşündüm Lemi haklı, yarın Futre oynamazsa Lemi ne yapacak!? Evet bundan sonra böyle sohbetlerimiz olacak, evde kalırken sıkılmayalım diye, güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun.