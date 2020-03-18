Deniz bitti!

Ben bu satırları yazarken, corona virüsü sebebiyle liglerin ertelenmesine dair bir haber gelmemişti, siz okurken böyle bir haber gelmiş olur mu bilemem. Dün yaptığım görüşmelerde, UEFA'nın, kararı federasyonlara bıraktığı ve seyircisiz oynamaya bir itirazının olmadığını öğrendim. Bizim federasyonun da son durumu bu minval üzere hareket etmek şeklindeydi. Allah korusun, her hangi bir futbolcu, hakem ya da teknik adamda corona çıkarsa zorunlu erteleme gelecektir. Umalım ki, öyle bir şey olmasın. Dolayısıyla biz lig normal devam edecekmiş gibi kalan haftalara dair öngörülerimizi paylaşalım. Trabzonspor ve Başakşehir zorlu fikstürlerini en az kayıpla götürmeye devam ediyorlar. Sivasspor okyanusları geçtikten sonra derede boğulmaya başladı. Galatasaray maçıyla son zorlu oyunu beraberlikle tamamlayan Yiğidolar kağıt üzerinde kolay görünen Antalya deplasmanında kaybederek büyük avantaj yitirdiler. Fikstürün rahat bölümünde sekizde sekiz yapan Galatasaray, zorlu bölümün başında iki de iki kayıp yaptı. Dışarıda Sivas, içeride Beşiktaş'a altın değerinde dört puan kaybeden Cim Bom'un kalan haftalarda da kolay maçı yok gibi.

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Beşiktaş için lig bitti, daha doğrusu şampiyonluk ümitleri bir başka bahara kaldı. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Bu iki takım sürekli kazanarak yukarıdakilerin kaybetmesini bekleyecek... Bir nevi, bir mucize bekleyecekler. Bu sezon bize gösteriyor ki, bir yandan finansal fair play, diğer yandan yanlış transferler ve en önemlisi altın madeni olması gerekirken teneke bile üretmeyen alt yapılarımızla futbolumuz can çekişiyor... Günü kurtarmaktan başka bir vizyonu olmayan yöneticiler, hiç bir felsefesi olmayan teknik adamlar, VAR sistemini doğru kullanmayan bir hakemlik müessesesi dahası yıllardır yapılan eyyamlar, hakemleri baskı altına alarak kazanılan puanlar, kupalar, şampiyonluklar derken deniz bitti... Yeni sezonda, gerçek anlamda bir marka değeri oluşturmak için sağlam adımlar atmak, uygulanabilir projeler ortaya koymak ve tüm kulüpleri sıkı şekilde denetlemek şart. Ancak bunu yaparsak gelecek adına umutlanabiliriz. Yoksa bu gidişle, uluslararası şöyle dursun, ligimizin ulusal anlamda bile bir değeri kalmayacak... Deniz bitti.