Anderson Talisca döner mi?

Önce umut verici bir gelişmeyle başlayalım, asıl gündeme biraz aşağılarda değiniriz... Beşiktaş taraftarının unutamadığı Anderson Talisca, Çin'de mutsuz ve yaşananlardan sonra kalmak istemediği net şekilde ortaya çıktı. Brezilyalı yıldızın Beşiktaş yönetimine menajeri vasıtasıyla haber gönderip; "Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" dediği de medyaya yansıdı...

Açık ve net söylüyorum; Beşiktaş bonservis için 9 milyon euro'luk bir imkan yaratabilirse Sambacı'nın yuvaya dönmesi büyük ihtimal olur. Peki Beşiktaş'ın böyle bir imkanı var mı, yok! Ancak önemli sponsorlar devreye girebilir... Bu konuda kulağıma gelen bazı şeyler var... Biraz daha bekleyelim, netleşirse paylaşırız...

FUTBOLA KORONA MOLASI

Gezegenimiz ciddi bir tehdit altında.. Zor zamanlar yaşıyoruz. Büyük devletler, büyük milletler böyle zamanlarda belli olur. Şu ana kadar devletimiz de, milletimiz de işi sıkı tutuyor.

TAKVİM ÇOK ÖNEMLİ

Bu süreçte futbol ailesi öngörülebilir ya da öngörülemez bazı sorunlar yaşayacaktır kuşkusuz. Bazı futbolcuların sözleşmeleri sorun olacak, bazılarının aileleri gitmek isteyecek, antrenmanlar aksayacak vs... Bütün mesele, tıpkı devletimizin yaptığı gibi, acil durumlar için TFF de anında müdahaleye hazır olmalı.

KULÜPLER DİKKAT!

Virüs sağlığımızla birlikte futbol ekonomisini de tehdit ediyor doğal olarak, tıpkı dünya ekonomisini tehdit ettiği gibi.

Bu anlamda kulüplerimiz çok dikkatli olmalı ve süreci tetikte takip etmelidirler...

İNSANLIK KAZANACAKTIR

Eninde sonunda insanoğlu bu krizi yenecektir, önemli olan bu süreçte kurallara tam olarak uyalım ve sonrasına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanalım.

Devletimize güvenerek, milletçe kenetlenerek bu işin üstesinden gelebiliriz.

YARDIM KAMPANYALARI:

Kulüpler belki de çok büyük yardım kampanyaları için hazırlık yapmalılar. Beşiktaş bazı adımlar atmış durumda, Fenerbahçe daha önce denedi ve başardı. Yeni dönemde benzer kampanyalar tüm kulüpler için fayda sağlayabilir. Hatta bulunan her fırsatta, turnuvalar düzenlemek de ciddi gelir getirebilir.