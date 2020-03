SFGD!

Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuları yaşlı, gençleri ise kalitesiz...

Hal böyle olunca ister derbi, ister sıradan maç olsun, ortaya koyabilecekleri şeyler sınırlı...

Hele puan tablosunda da bu kadar geri düşmüşken.

O nedenle derbide Galatasaray'ın ne yapacağı merak konusuydu...

Fatih Terim, Emre ve Ömer'i kulübeye çekince, bana göre işin şekli de belli oldu...

İki takım da birinci bölgelerinde garanti paslar yaparken, öne çıktıklarında akılları hep geriye dönmekteydi...

Korkarak oynadılar.

Elneny ve Atiba orta alanda Beşiktaş'ın ayakta kalmasını sağlarken, Seri ve Lemina kendi standartlarının altında kaldılar.

H H H

Maçın en kritik pozisyonlarını Beşiktaş yakaladı. Sahanın iyilerinden N'Koudou, Muslera'nın üzerine vurmak yerine bom boş durumdaki Burak Yılmaz'a çıkarsa muhtemelen derbinin kahramanı olacaktı.

Atiba'nın son anda dokunduğu ve Muslera'nın kurtardığı pozisyon da Beşiktaş adına şanssızlıktı.

Buna karşılık Beşiktaş savunmasının maç boyu yaptığı acemice hataların birinde Feghouli çok rahat durumda topu dışarı gönderirken, Radamel Falcao'nun geriden gelip vurduğu kafa da kaleyi bulmadı.

Koca derbide akılda kalan bunlar ve bir de trafik polisi gibi her pozisyona düdük çalıp temposuz maçı iyice çekilmez hale getiren hakem Bitigen...

Be arkadaş senin bu çaldıklarının hepsi faul ise İngiltere'de oynanan oyunun adı ne; deve güreşi mi!?

Her neyse...

Seyircisiz, Futbolsuz, Golsüz Derbi, bana göre iki takımı da şampiyonluk yarışı dışında bıraktı.

Üst kattakilere müjde!..