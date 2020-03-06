Beşiktaş şampiyon olabilir mi? Zor ama imkansız değil!

Zaten bence sorulması gereken asıl soru bu değil, şu olmalı;

Sergenli Beşiktaş, izleyenlere keyif veriyor mu, ümit veriyor mu?

Bence veriyor.

Önemli olan da bu...

Beşiktaşlı mutlu, artık maçlara takımın kazanacağına inanarak gidiyor.

O nedenle tribünler dolu.

Bu sadece Sergen sevgisi değil, güven var işin içinde.

Taraftar Sergen Yalçın'a güveniyor.

Sergen hoca, pragmatik, yani hatada ısrar etmiyor, denemeler yaparken de belli bir mantıkla hareket ediyor, futbolun gerçeklerinden sapmıyor.

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Diaby ya da Tyler Boyd'dan 10 numara olur mu, bunu test ediyor, Boateng'i hamle oyuncusu olarak mı kullanmalı, yoksa ilk on birde mi sahaya sürmeli, bunun kararını vermesine yardımcı olacak testler yapıyor.

Yani şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir niyeti yok, oyunculara inisiyatif veriyor, oynadıkları oyundan keyif almaları için uğraşıyor.

Ligin kalan haftalarında Beşiktaş kazanarak devam ederse, sahadaki görüntü pozitif anlamda çok değişir.

Daha iyi oynayan, rakibini sahasından çıkarmayan bir Beşiktaş izleyebiliriz.

Bunun olmaması için hiç bir neden yok. Çünkü güçlü bir teknik adama futbolcular da büyük saygı duyar.

Tüm takım biliyor ki, camia Sergen hocanın yanında.

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O nedenle herkes hocanın gözünün içine bakmak ve istediklerini yapmak için gayret sarf etmek zorunda. Bu da doğal olarak belli bir disiplin sağlıyor.

Daha önemlisi Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyeri ve o kariyeri bilen yabancı futbolcu, hocasının dört gözle takip eder, kulaklarını ardına kadar açarak dinler.

Hal böyle olunca hafta boyu antrenmanlarda yapılan çalışmaların sahaya yansıması kolaylaşıyor.

Sergen hoca kendinden emin ve Beşiktaş'ı taşıyabileceği en iyi yere taşımaya kararlı.

Mevcut kadroyla, yapabileceğinin en iyisini yapacağına da şüphe yok.

O nedenle tüm desteğimizle Sergen hocamızın yanındayız.

Yolu açık ola...