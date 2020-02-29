Hoş geldin Kral! – Turgay Demir – Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Turgay Demir Hoş geldin Kral!

Hoş geldin Kral!

Önce, Vatan için can veren yiğitleri, rahmet ve minnetle anarak başlayalım. Rabbim, ordumuzu, yurdumuzu her türlü beladan korusun...
Böyle yaslı bir günde maç yorumlamanın hiç tadı yok ama neylersin ki işimizi de yapmak zorundayız.
dün arayış içindeydi, Boyd'tan 10 numara yaptı, olmadı! kaleye çabuk gitti, bol pozisyon buldu ne var ki, pozisyonlara girenler genelde Gökhan, Atiba ve Vida gibi savunma yönü ağır basan oyunculardı ve kaçırmakta hiç zorlanmadılar!
Direkten dönme şanssızlığını da katmak gerek.
Buna karşılık 'un bulduğu ilk pozisyonda Karius seyredince top başının üzerinden geçti... İlk yarı için iç açıcı değildi.

***

Beşiktaş kaleye rahat gitti demiştik, bunun sebebi Alanyaspor'un da oynamaya çalışmasıydı. Kimse bozmadı, herkes oynadı. Atiba-Elneny öne çıktıklarında Kartal rakip sahada daha fazla kaldı. Nitekim, Burak'ın kafa golünde asist Elneny'den geldi..
Son yarım saatte, Boyd yerine Boateng olsa nasıl olurdu diye düşünmeden edemedim. Lens- Boateng değişikliği yüreğime su serpti ve Beşiktaş daha iyi oynamaya başladı. Burak iki pozisyon arka arkaya buldu, attığında ofsayta, atamadığında kaleciye takıldı...
Beşiktaş kaçırdığı gollere rağmen moralini yüksek tutmayı bildi ve baskısını sürdürdü. Kral Burak penaltıdan, biraz da yağmurun yardımıyla ikinci golünü atınca Kartal, harcadığı emeğin karşılığını almayı başardı.
Not: Sergen hocanın, Boyd'u denemesi, Ljajic'i düşünmemesi, ilginçti, bundan sonra düşünür mü, bilmem!

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 29 Şubat 2020, Cumartesi
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
    1. SMS: TDE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Turgay Demir'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      TDE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN