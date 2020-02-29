Hoş geldin Kral!

Önce, Vatan için can veren yiğitleri, rahmet ve minnetle anarak başlayalım. Rabbim, ordumuzu, yurdumuzu her türlü beladan korusun...

Böyle yaslı bir günde maç yorumlamanın hiç tadı yok ama neylersin ki işimizi de yapmak zorundayız.

Sergen Yalçın dün arayış içindeydi, Boyd'tan 10 numara yaptı, olmadı! Beşiktaş kaleye çabuk gitti, bol pozisyon buldu ne var ki, pozisyonlara girenler genelde Gökhan, Atiba ve Vida gibi savunma yönü ağır basan oyunculardı ve kaçırmakta hiç zorlanmadılar!

Direkten dönme şanssızlığını da katmak gerek.

Buna karşılık Alanyaspor'un bulduğu ilk pozisyonda Karius seyredince top başının üzerinden geçti... İlk yarı Kartal için iç açıcı değildi.

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Beşiktaş kaleye rahat gitti demiştik, bunun sebebi Alanyaspor'un da oynamaya çalışmasıydı. Kimse bozmadı, herkes oynadı. Atiba-Elneny öne çıktıklarında Kartal rakip sahada daha fazla kaldı. Nitekim, Burak'ın kafa golünde asist Elneny'den geldi..Son yarım saatte, Boyd yerine Boateng olsa nasıl olurdu diye düşünmeden edemedim. Lens- Boateng değişikliği yüreğime su serpti ve Beşiktaş daha iyi oynamaya başladı. Burak iki pozisyon arka arkaya buldu, attığında ofsayta, atamadığında kaleciye takıldı...Beşiktaş kaçırdığı gollere rağmen moralini yüksek tutmayı bildi ve baskısını sürdürdü. Kral Burak penaltıdan, biraz da yağmurun yardımıyla ikinci golünü atınca Kartal, harcadığı emeğin karşılığını almayı başardı.Not: Sergen hocanın, Boyd'u denemesi, Ljajic'i düşünmemesi, ilginçti, bundan sonra düşünür mü, bilmem!