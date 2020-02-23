Fark yaratanlar farkı önledi!

Buradan başlayalım; harika bir maç oldu. Fırat Aydınus beni şaşırtacak kadar iyi bir yönetim (Trabzonspor'un ilk golü öncesi olan faulü atlaması hariç) harika bir maç yönetti, mücadeleye, hızlı oyuna izin verdi ve ortaya muhteşem bir maç çıktı.

Muhteşem maçın 75 dakikası Beşiktaş'la Trabzonspor kalecisi Uğurcan arasında geçti diyebiliriz.

Bir de araya Sörloth girdi...

Yüzde 70 topla oynama oranına sahip Beşiktaş, maçın neredeyse tamamını rakip sahada oynadı, yakalanan 8-9 gol pozisyonu var...

Beşiktaş forvetleri bunca pozisyondan yalnızca ikisini gol yapabildiler, buna karşılık Trabzonspor iki pozisyon buldu ve iki gol attı.

Kaleci farkı mı dersiniz, golcü farkı mı, karar sizin. Bence ikisi de!

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Beşiktaş 2-1 öndeyken, Boyd, Diaby, Atiba ve Burak Yılmaz 'ın kaçırdıkları var ki, akıl sır erecek gibi değil.Beşiktaş ilk dakikadan itibaren oyunun hakimiydi. Trabzonspor ise kontratakla golü bulduktan sonra inanılmaz yaslandı.Bu şartlarda dayanması mümkün değildi, dayanamadı da.Bu şartlarda alınan beraberliğe Trabzonsporlu oyuncuların sevinmeleri normal. Çünkü Uğurcan ve Sörloth Beşiktaş takımında olsaydı, dün gece belki de 100 yıl unutulmayacak bir skorla mağlup olabilirlerdi.

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Beşiktaş'ın bu iyi oyununda Sergen hocanın 4-1-4-1'den vazgeçmesinin de payı büyüktü.

Orta sahaya hakim olan Kartal önde de sağlam bir baskı kurmayı başardı. Böyle olunca Boateng de kenarda kalmadı, kaleye yakın oynadı ve golünü de attı. İki kere iki dört!