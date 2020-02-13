Yenilerden – Turgay Demir – Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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Yenilerden

Gezegenimizde bilinen tüm ligler arasında, sistemini adaletli, yarış hakkaniyetli mücadele üzerine kuran yalnızca 'tir… Ne City, ne ManU, ne , ne , ne ne de diğerleri kimsenin umrunda değildir!
Bu ligde korunma, kollanma diye bir şey yok, hangi başkanın, hangi konuda, ne kadar şikayetçi olduğu da kimseyi ilgilendirmez.
Teknik adamlar, futbolcular, seyirciler, hakemler, yöneticiler hepsi belli kurallara uymak zorundadırlar ve uymayan yanar… Rengi, gücü, tarihi, arkasındaki taraftar gücü ya da lobisi, yanmasına engel olmaz.
Bu nedenle dünyada en çok alıcısı olan, en çok izlenen, sahadaki mücadelesine tüm dünyanın hayran olduğu ligdir.
Şimdi yukarıda yazılanların tam tersini düşünün; işte karşınızda bizim ligimiz!
Bizim sistemin özeti şu; gücü yeten yetene!
Bir nevi titanlar savaşı yaşanır her sezon… Yönetici adalet istemez, adalet istediğini söylerken aslında pastadan en büyük payın kendisine verilmesini ister.
* * *
Eğer üç büyüklerde görev yapıyorsa; teknik adam ağzından çıkan iki kelimenin algı yaratacağını, hakemler başta herkesi etkileyeceğini bilir… Buna göre konuşur.
Futbolcular hakemi aldatma sanatı üzerinde çalışırlar ve bu konuda son derece başarılıdırlar.
Yerlisi bunu ezber etmiştir, yabancılar ise çok kısa sürede bu olaya adapte olur ve başka bir ligde hiç yapmadıkları şaklabanlıkları bizim mahallemizde yaparlar.
En küçük darbede yere yatmalar, hakeme aldatmak için bin türlü varyasyon yapmalar, tribüne oynamalar bize gelen yabancıların en kolay öğrendikleri şaklabanlıklardır.
İşte her sezon olduğu gibi ligin ikinci yarısı geldi ve demeç savaşları diye küçümsediğimiz TİTANLARIN SAVAŞI yine başladı.
Artık kimin gücü kime yeterse, hakemler hangisinden daha çok korkar, MHK hangisinin sesine daha çok kulak verirse ipi o göğüsleyecek...
İstisnalar hariç yıllardır böyle olmaktadır ve biz bu rezaletlerden bıkmadan usanmadan, sadece şampiyonun kim olduğuna bakıyoruz.
O nedenle hayranlıkla Premier Ligi izlerken, kendi ligimize sadece kendi takımımız için bakıyoruz.
Hepimize iyi bakmalar…

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 13 Şubat 2020, Perşembe
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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