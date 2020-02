Beşiktaş’ta kolej havası

Beşiktaş ve Sergen Yalçın birbirlerine yakıştılar.

Takımda resmen bahar havası var.

Antrenmanlar artık inanılmaz bir keyif içinde geçiyormuş.

Gelen bilgiler öyle...

Sergen bir futbol profesörüydü şimdi tüm bildiklerini, en çok sevdiği takımın başarısı için sonuna kadar kullanmaya kararlı görünüyor...

Rize deplasmanında Kartal kanat çırpmaya başladı, Gaziantep maçıyla birlikte pençeleri daha keskin, gagası daha sivri, kanatları daha güçlü bir Kartal göreceğimizden kuşkunuz olmasın.



ÖZDEMİR SERT VURDU

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları çarpıcıydı.

Kim, ne kadar tatmin oldu bilinmez ama ben cesaretini alkışlıyorum.

Bizim futbol mahallemizde adalet isteyene pek rastlayamazsınız, herkes terazinin ayarını kendi lehine bozma derdindedir.

O nedenle TFF dik durmalı ve herkesle mesafesini eşit tutmalıdır.

Bunun tek yolu da şeffaflıktır.



KURAL HATASI NET

Nihat Özdemir, Beşiktaş'ın maç tekrarı itirazını MHK'nin İFAF'a sorduğunu söyledi.

Eğer soru doğru sorulduysa, cevap 'maç tekrarı' olarak gelir.

Doğru soru şudur; hakem oyunu sakatlık sebebiyle durdurduktan sonra son dokunan oyuncunun olduğu yerden değil 30 metre ötede topu rakip takıma vererek oyunu başlattı ve o pozisyon golle sonuçlandı, bu durumda ne yapılmalıdır?

Eğer bu şekilde olay tam olarak İFAF'a anlatıldıysa maç tekrarı kaçınılmazdır.



PREMİER LİG

Bir çok kişi dünyanın en değerli ligini (işlerine geldikleri zaman) örnek gösterir ve bir çuval masal anlatırlar. Oysa Premier Lig'in diğer tüm liglerden bir tek büyük farkı vardır, o da hiç kimsenin kollanmamasıdır.

İngilizler liglerinin kaderini Chelsea, City, ManU, Arsenal ya da Liverpool'un başarısına endekslemezler...

Onlar şunu bilirler ki, lig adaletli olursa o ligdeki tüm takımlar daha fazla kazanır.

Yıllardır şampiyon olamayan Arsenal'in on milyonlarca pound kazanması gibi.

Biz de şunu anlamalıyız, bizim büyük ismi verdiklerimize bel bağlayarak ve onları yarışta tutmaya çalışarak sadece futbolumuza zarar veririz.

Bırakacağız herkes kozunu sahada paylaşacak ve ligin marka değeri kıyasıya mücadeleyle artacak.

Bunu yaptığımız anda görürüz ki, hakkaniyetli yarış, en değerli şeydir.