Beşiktaş’ta kolej havası – Turgay Demir – Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Beşiktaş’ta kolej havası

’ta kolej havası

ve birbirlerine yakıştılar.
Takımda resmen bahar havası var.
Antrenmanlar artık inanılmaz bir keyif içinde geçiyormuş.
Gelen bilgiler öyle...
Sergen bir profesörüydü şimdi tüm bildiklerini, en çok sevdiği takımın başarısı için sonuna kadar kullanmaya kararlı görünüyor...
deplasmanında kanat çırpmaya başladı, maçıyla birlikte pençeleri daha keskin, gagası daha sivri, kanatları daha güçlü bir Kartal göreceğimizden kuşkunuz olmasın.

ÖZDEMİR SERT VURDU
Başkanı 'in açıklamaları çarpıcıydı.
Kim, ne kadar tatmin oldu bilinmez ama ben cesaretini alkışlıyorum.
Bizim futbol mahallemizde adalet isteyene pek rastlayamazsınız, herkes terazinin ayarını kendi lehine bozma derdindedir.
O nedenle TFF dik durmalı ve herkesle mesafesini eşit tutmalıdır.
Bunun tek yolu da şeffaflıktır.

KURAL HATASI NET
Nihat Özdemir, Beşiktaş'ın maç tekrarı itirazını MHK'nin 'a sorduğunu söyledi.
Eğer soru doğru sorulduysa, cevap 'maç tekrarı' olarak gelir.
Doğru soru şudur; hakem oyunu sakatlık sebebiyle durdurduktan sonra son dokunan oyuncunun olduğu yerden değil 30 metre ötede topu rakip takıma vererek oyunu başlattı ve o pozisyon golle sonuçlandı, bu durumda ne yapılmalıdır?
Eğer bu şekilde olay tam olarak İFAF'a anlatıldıysa maç tekrarı kaçınılmazdır.

PREMİER LİG
Bir çok kişi dünyanın en değerli ligini (işlerine geldikleri zaman) örnek gösterir ve bir çuval masal anlatırlar. Oysa 'in diğer tüm liglerden bir tek büyük farkı vardır, o da hiç kimsenin kollanmamasıdır.
İngilizler liglerinin kaderini , City, ManU, ya da 'un başarısına endekslemezler...
Onlar şunu bilirler ki, lig adaletli olursa o ligdeki tüm takımlar daha fazla kazanır.
Yıllardır şampiyon olamayan Arsenal'in on milyonlarca pound kazanması gibi.
Biz de şunu anlamalıyız, bizim büyük ismi verdiklerimize bel bağlayarak ve onları yarışta tutmaya çalışarak sadece futbolumuza zarar veririz.
Bırakacağız herkes kozunu sahada paylaşacak ve ligin marka değeri kıyasıya mücadeleyle artacak.
Bunu yaptığımız anda görürüz ki, hakkaniyetli yarış, en değerli şeydir.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 08 Şubat 2020, Cumartesi
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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