Bitti derken geldi Sergen! – Turgay Demir – Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Bitti derken geldi Sergen!

Bitti derken geldi Sergen!

Sanırım 2006-07 sezonu son haftalarıydı...
'de maç 1-1 ve yazımın son satırını yazdırıyorum.
O sırada frikik olmaz mı!
Bekledim, çünkü Sergen vardı topun başında...
Geldi, vurdu, çatala bıraktı ve yazının sonunu şöyle bağladım:
Bitti derken, çaktı Sergen!
Bu sezon için de aynı manşeti atabilirim; lig bitti derken, çıka geldi Sergen!
deplasmanındaki 'ı gördünüz, koşan, yardımlaşan, önde basan bir takım izledik...
H H H
Peki ne değişti!?
Yeni oyuncular mı alındı!?
Kadro mu yenilendi!? Hayır!..
Başından beri söylediğimiz gerçekle yüzleştik; Beşiktaş kadrosu ile kan uyuşmazlığı yaşadı ve o işin olmayacağı daha ligin başında belliydi.
İşte aynı oyuncular yine sahada ama bu kez istekli, cesur, öne oynuyorlar, ikili mücadelelerde savaşıyorlar ve de en önemlisi yardımlaşıyorlar.
H H H
Sergen sihirbaz mı!? Kesinlikle hayır ama futbolcunun ne istediğini iyi biliyor, futbolcu önce özgürlük ister, insiyatif ister, Sergen hoca bunu yaptı ve istediklerini verdi.
Ayağında top tutmakta zorlanan Diaby, Boyd bile farklı bir gayret içindeydiler, Adem Ljajic hiç olmadığı kadar mücadele etti, koştu.
Günümüz futbolunda çalışmak ve kadro kalitesi çok önemli ama futbolculara özgüven vermek de en azından o kadar önemli.
bunu yaptı...
Tam lig bitti derken geldi ve umutlar yeşerdi. Hoş geldin canım kardeşim...
Bu takım seninle birlikte, tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi, büyük hedeflere koşacak.
Sonuna kadar yanındayız.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 02 Şubat 2020, Pazar
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