Sergen, hakemi yenmeli!

Burak ve Diaby'e arka arkaya iki penaltı yapılmasa, Hüseyin Göçek bir penaltı bile vermeyecek.

N'Koudou testere hareketi yapıyor, doğal olarak (yer çekiminden dolayı) ayağı yere inecek ve tam o sırada Göztepeli oyuncu ayağını uzatıyor...

Yani N'Koudou süpermen olsa ayağını kurtarma şansı yok ve Hüseyin Göçek bu pozisyonda faul ve sarı kart veriyor. Göztepeli oyuncu eliyle topu SÜPÜRÜYOR ve Göçek devam diyor...

Maçın hemen başında Diaby'nin böğrüne tekme atılıyor, Göçek yine devam. YUH!

Hakemliği bilmiyorlar tamam ama futbolu da bilmiyor bunlar ve Türk futbolu maalesef hala kurtulamadı bu kötü hakemlerden. Hüseyin Göçek ise kötülerin en kötülerinden...

Nasıl ve hangi destekle düdük hala elinde anlamak mümkün değil...

Tüm bunlar bir başka takımın başına gelse yönetimi, memleketi ayağa kaldırır ama Beşiktaş yönetiminden tık yok. Yazık...

Abdullah Avcı'nın kimyasını bozduğu takım dün İzmir'de kendine gelmeye çalıştı...

En azından öne oynadılar...

Avcı döneminde arıza çıkaran Adem ve bazı oyuncular kesik yedi ve bu çok normal. Bugünden itibaren Sergen Yalçın işin başına geçer ve Beşiktaş'ta taşlar yerine oturur. Sergen Yalçın'ın takıma en başta özgüven kazandıracağına inanıyorum. Sonra bazı gençleri de kullanacaktır.

Başta Rıdvan olmak üzere, Boyd, Lens, Douglash gibi oyunculardan çok daha faydalı olacak gençleri var Kartal'ın.

Evet bir maç daha kaybetti Beşiktaş ama bundan sonraki haftalarda yeni bir sayfa açılacağından ve çok koşan, öne oynayan, daha rahat maç kazanan Beşktaş'ın geri geleceğinden kuşkum yok.