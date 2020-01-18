Fırsatlar

Mola bitti, Süper Lig heyecanı yeniden başladı.

Peki Beşiktaş ligin ikinci yarısına ne kadar hazır!? Kupa'daki performansa bakarsak pek hazır değil ama ligin havası başkadır.

Transfer dönemi sessiz geçince doğal olarak takım içinden TRANSFER gibi kabul edilecek bir gelişme gösteren var mı diye düşünmeye başladık...

Oğuzhan böyle bir sinyal verdi, gerisini ne kadar getirecek Sivasspor maçından itibaren göreceğiz..

SERGEN YALÇIN

Beşiktaş tribünleri işler kötü gittiğinde genellikle Sergen Yalçın hayali kurdular.

Artık Sergen Yalçın boşta, yani Abdullah Avcı bu baskıyı üzerinde daha fazla hissedecek.

Hal böyle olunca çok çalışmalı ve başarılı olmalı Abdullah hoca, yoksa işi zor.

ADEBAYOR OLABİLİR

Beşiktaş'ın şartları malum, dolayısıyla gönlüne göre bir transfer dönemi yaşamasını zaten beklemiyorduk.

Ancak ortada bir Adebayor fırsatı var ve bence değerlendirmek gerek.

Burak Yılmaz tek başına yetmez, sakatlığı var, formsuzluğu var bence Adebayor şansını tepmemek gerek.

AJDİN HASİC'İ KAÇIRMAYALIM

Ajdin Hasic çok önemli bir yetenek.

Abdullah Avcı'nın verdiği raporlar da bu yönde.

Geleceğin yıldızı olan bir genç adam elden kaçırılırsa yazık olur.

Önümüzdeki yıllarda bu ismi, 'keşkeler' arasında anmak istemiyorsak, Beşiktaş yönetimi bu genç yıldız adayını kadroda tutmanın bir yolunu bulmalı.

ÇALIŞTAY'DAN ÇIKAN ÖNEMLİ SONUÇ

'Spor Çalıştay'ı demeç savaşlarının gölgesinde kalsa da, korsan yayıncılıkla mücadele kararının çıkması önemli.

Bu vesileyle Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etmek boyun borcumuz.

Hemen belirteyim, gelecekte tüm meslektaşlarımın lehine olacak bir gelişmeden bahsediyoruz.

KORSANLA MÜCADELE ÇOK ÖNEMLİ

Olay neden önemli şöyle anlatalım: SportPro'nun hazırladığı ve aralarında Disney D"C Başkanı Kevin Mayer ile Juventus Kulübü Başkanı Andrea Angelli gibi önemli isimlerin bulunduğu "2020'de Küresel Spor Endüstrisi'ne Yön Verecek 10 İsim" listesine Digiturk ve Bein Medya Grup Ceo'su Yousef Al-Qbaidly de yer aldı.

Yer almasının nedeni ise korsan yayıncılığa karşı küresel olarak verdiği mücadele.

Yani mesele küresel anlamda önemli.