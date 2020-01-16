Bu oyun yetmez – Turgay Demir – Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Bu oyun yetmez

Bu oyun yetmez

Kupa randevusuna iki takım da alternatif oyuncuların ağırlıklı olduğu kadrolarıyla çıktılar.
Erzurumspor bu şartlarda iyi mücadele ederken zaman zaman saman alevi gibi parladı.
N'Koudou ligin ikinci yarısına hazır, de öyle, bunların dışında biraz Elneny, biraz da iyi görüntü verdiler.
20 dakikalık da bir Diaby izledik.
Hepsi bu.
Hava soğuk, şu, bu, hepsi tamam ama Beşiktaş bu değil, olamaz...
Skor tur için yeterli belki ama oyun yeterli değil.
Tyler Boyd, Güven Yalçın, Loris Karius üç gün sonra ligin başlayacağından habersiz gibiydiler.
Yenilen ikinci gol komikti!
Beşiktaş böyle gol yemez.
N'Koudou'ya yapılan penaltıda hakem kırmızıyı gösteremedi!
Oysa müdahalenin topla uzaktan yakından ilgisi yok, direkt rakibe...
Yani kırmızıydı...
İşimiz zor, bu hakem tayfasıyla işimiz gerçekten zor.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 16 Ocak 2020, Perşembe
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