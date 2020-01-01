Futbol dolu yıllar

beşiktaş yaşadığı tüm sorunları; yönetim değişikliğini, maddi problemleri, Lens, Boyd, Adem, Diaby, Güven, Burak başta bazı oyuncuların formsuzluğunu, Abdullah hocadan ilk haftalardaki sistem inadını dikkate alırsak ligin ilk yarısını oldukça iyi bir yerde bitirdi diyebiliriz... Daha iyisi olabilir miydi derseniz, mümkündü ama şartların çok zorlu olduğunu unutmamak lazım. Şimdi devre arasında takviye yapabilmek çok önemli. Bir golcü ve bir orta saha ekmek, su gibi elzem... Bazı oyuncuları elden çıkarmak da takımın sinerji seni olumlu etkileyebilir... Çünkü şans verdiğinizde kötü oynayan, şans bulamadığında ise somurtan oyuncu takımın enerjisini bitirir. Hiç şüphesiz bunların bir plan çerçevesinde yapılması, takımı güçlendirirken maddi yapının daha fazla bozulmaması da çok önemli. Bu bakışla Ahmet Nur Çebi başkanın işi kolay değil. Gemi fırtınalı bir denizde boğuşuyor. Ama son tahlilde kimse fırtınaya bakmaz gemi limana yanaşmış mı, yanaşmamış mı ona bakar. Burada işin iyi tarafı, rakiplerin de benzer bir durumda olmaları. Hiç kimsenin bir eli yağda bir eli balda değil. Kim nokta atışı transferler yapar, kim maddi yapıyı daha fazla bozmaz ise kazanan o olacaktır. H H H

Bu ligde bu sezon şampiyonluğu kazanmak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek günü ve geleceği kurtarmak adına çok önemli. Bu bağlamda Beşiktaş camiasının en önemli görevi kenetlenmek olmalıdır... Çatlak seslere kulak tıkayıp hedefe odaklanmak ve camianın tüm imkanlarını bu yolda doğru şekilde kullanmak başarıya giden yolu kısaltacaktır. İkinci yarı Sivasspor ve dört büyükler başta olmak üzere tüm takımlar için çok şeye gebe. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutlar, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İkinci yarıda hakem-VAR tartışmaları, alg operasyonları çok daha şiddetli olacaktır. O nedenle şimdiden Allah hepimize kolaylık versin. Herkese futbol dolu yıllar dilerim.

eşiktaş yaşadığı tüm sorunları; yönetim değişikliğini, maddi problemleri, Lens, Boyd, Adem, Diaby, Güven, Burak başta bazı oyuncuların formsuzluğunu, Abdullah hocadan ilk haftalardaki sistem inadını dikkate alırsak ligin ilk yarısını oldukça iyi bir yerde bitirdi diyebiliriz...

Daha iyisi olabilir miydi derseniz, mümkündü ama şartların çok zorlu olduğunu unutmamak lazım. Şimdi devre arasında takviye yapabilmek çok önemli. Bir golcü ve bir orta saha ekmek, su gibi elzem...

Bazı oyuncuları elden çıkarmak da takımın sinerji seni olumlu etkileyebilir...

Çünkü şans verdiğinizde kötü oynayan, şans bulamadığında ise somurtan oyuncu takımın enerjisini bitirir. Hiç şüphesiz bunların bir plan çerçevesinde yapılması, takımı güçlendirirken maddi yapının daha fazla bozulmaması da çok önemli.

Bu bakışla Ahmet Nur Çebi başkanın işi kolay değil. Gemi fırtınalı bir denizde boğuşuyor.

Ama son tahlilde kimse fırtınaya bakmaz gemi limana yanaşmış mı, yanaşmamış mı ona bakar. Burada işin iyi tarafı, rakiplerin de benzer bir durumda olmaları. Hiç kimsenin bir eli yağda bir eli balda değil.

Kim nokta atışı transferler yapar, kim maddi yapıyı daha fazla bozmaz ise kazanan o olacaktır.

H H H

Bu ligde bu sezon şampiyonluğu kazanmak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek günü ve geleceği kurtarmak adına çok önemli. Bu bağlamda Beşiktaş camiasının en önemli görevi kenetlenmek olmalıdır...

Çatlak seslere kulak tıkayıp hedefe odaklanmak ve camianın tüm imkanlarını bu yolda doğru şekilde kullanmak başarıya giden yolu kısaltacaktır.

İkinci yarı Sivasspor ve dört büyükler başta olmak üzere tüm takımlar için çok şeye gebe.

Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutlar, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

İkinci yarıda hakem-VAR tartışmaları, alg operasyonları çok daha şiddetli olacaktır.

O nedenle şimdiden Allah hepimize kolaylık versin.

Herkese futbol dolu yıllar dilerim.