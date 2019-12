VAR mısın YOK musun!

Süper Lig'de şampiyonluk hem çok kolay, hem çok zor! İşi bilmeniz lazım!

İyi transferle, sağlam, geniş ve kaliteli kadro oluşturmak işin sadece bir bölümü...

Sonrası daha karmaşık...

Her hafta ayrı bir kurguya hazır olup, her hafta ayrı bir planlama yapmalı, her maç sonrası bir sonrakini düşünüp açıklamalarla gündem belirlemeli ve deyim yerindeyse SAHA DIŞINDA DA MAÇI ELİNİZDE TUTMAYI bilmelisiniz...

Misal bir maç kazandınız ve o maçta aleyhinize hakem hataları oldu, susmayacaksınız!

Susmanız halinde, aleyhinize oluşturulacak algılarla, hakeme rağmen kazandığınız maçı, hakemle kazanmış duruma gelebilirsiniz.

O duruma gelsek ne olur demeyin, çok şey olur...

Biz 40 yıldır anlatıyoruz ama genel futbol cemaati, "Hakem de insandır hata yapabilir!" ya da "Hakem hataları sezonu etkilemez, sezon sonu hepsi bir şekilde dengelenir" diyerek yıllarca insanları uyuttular. VAR çıktı, şapkalar düştü ve HATALARIN büyük bölümünün HATA sınırını aştığını herkes görmeye başladı.

O nedenle şimdi derdimizi daha rahat anlatma şansımız var.

Öyleyse anlatalım...

Kim ne derse deyin, siz yüreğinden konuşan Turgay Demir'i dinleyin...

Hakemler ne MHK Başkanı takar, ne de TFF Başkanı...

Biz hakem yanlışlarını gördükçe onları suçlarız ama aslında en iyi niyetli MHK ve TFF Başkanları'nın bile yapabilecekleri şeyler sınırlıdır...

Çünkü hakemler, "hata" yapan arkadaşlarının ertesi hafta maç alıp almadığı dışında hiçbir şeye bakmazlar...

İster inanın, ister inanmayın, ister gülüp geçin ama futbolumuzun 50 yıllık gerçeği budur...

Hata yapan maç alırsa eyyamcı hakemler, lehine hata yapılan takımın kollandığını düşünür ve asla o takıma kılıç çekmezler...

Bunun tersi de aynen geçerlidir...

Hakem maça çıkarken aslında sırtını kime dönecek, yüzünü kime dönecek o bellidir, kime somurtacak, kime gülecek kararını çoktan vermiştir.

O nedenle, Zekeriye Alp MHK'sına düşen en büyük görev bu algıyı yıkmak, bu tür sinyalleri bekleyenleri şaşkına çevirmek, hata yapanı değil YANLIŞ yapanı dinlendirmek ve dürüst hakemlere güvence vermektir.

VAR sistemini doğru kullanmak da önemlidir bu noktada.

Bunun yolu da, belli dönemlerde, özellikle derbilerde VAR kayıtlarını açıklamak şarttır.

O zaman birçok tartışma sona erecektir.

Bundan kuşkunuz olmasın.