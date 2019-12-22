Ebedi dostluk

Türk futbolunun en keyifli derbilerinden birini izlemeye hazır olun. Başkanları başta, yönetimleri, teknik kadroları ve oyuncuları, saha içinde kalmaya odaklı, futbolun derinliklerinden medet ummayan Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyorsa, ortaya kora kor bir mücadele konacak demektir. Teknik adamların bu oyuna bakışı farklı olabilir. Bana göre Ersun hoca beraberliğe dünden razı, Abdullah hocanın da beraberliğe itiraz edeceğini sanmıyorum. Ama futbolcular ve tribündekiler için durum aynı değil. Tribünler sahadaki oyuncuyu başka bir oyuna itecektir. Oyuncular da birbirlerini "başka bir oyuna" itmek durumunda kalacaklar. Başka bir oyun dediğim, beklemeyen, saldıran, kazanmak isteyen iki takım izleyeceğiz. Kadrolara baktığımızda Fenerbahçe cephesinde Vedat Muriç gibi bir avantaj var, aynı şekilde Emre Belözoğlu'nu da avantaj bölümüne yazabiliriz. Buna karşılık Beşiktaş'ın en etkili silahı Burak Yılmaz da böylesi büyük maçların golcüsüdür. Elneny ve Atiba aynı şekilde. Bu saydıklarım dışında hangi oyuncu kendi çizgisini aşma gayretinde olursa, maçın kaderini muhtemelen o belirleyecektir.

Misal, tarihi maç öncesi, 'Maçın adamı kim olur?' sorusuna cevap verirken muhtemelen Koray'ı kimse saymazdı ama galibiyet golü ondan geldi. Aynı şekilde Hasan Ali'nin neredeyse tek başına Beşiktaş'ı devirdiği bir başka derbi de, başka oyun dediğime, bir başka örnektir! Kağıt üzerinde beraberlik ağır basıyor ama derbiler genellikle kağıtların dışına taşar, beklentileri aşar ve herkes kendi heyecanını, son raddesine kadar yaşar bu oyunlarda. Hakem Cüneyt Çakır'a güvenirim, her iki takım adına da güvenirim, gördüğünü çalacaktır; çünkü bulunduğu konuma yakışan budur. Futbolcular da futbolun kuytu köşelerine saklanmaya kalmaz ve hakeme biraz yardımcı olurlarsa çok daha iyi bir derbi izleriz. Beşiktaş misafir, Fenerbahçe ev sahibi, o nedenle herkese örnek olmak adına yönetimler de birbirlerine jest yapmalı. Bu maçta Fenerbahçe, rövanşta Beşiktaş, ezeli rekabetin, ebedi dostluk bölümünü öne çıkardıkları takdirde maçın skoru ne olursa olsun kazanan taraf olacaklardır. Bunu yapacaklarına da inancım tamdır.