Zulüm bitti!

Önce Başakşehir'i tebrik edelim... Önceki yıllarda Avrupa'ya gezmeye giden İstanbul temsilcisi şimdi gruptan çıkmayı başarıyor. Büyüklere nazire yapıyor. Helal olsun... Beşiktaş'ın bir iddiası yoktu zaten yani dün 80-0 mağlup olsa fark etmezdi! Ben böyle düşünmüyorum, Avcı böyle düşündü! Yazık, köy takımlarının grubunda Beşiktaş ne hallere düştü... Bu başarısızlığın tek bir tesellisi var, Erdem, Erdoğan, Kerem gibi gençleri izleme şansı bulduk. Gerçi genler bir proje olarak görülmedikleri takdirde bu tür oyunlar onların ağızlarını sürülmüş bir parmak baldan öte gitmez... Bizim futbolumuz böyle, başarısızlık gelirse, alt yapıdaki gençleri sahaya süreriz, hepsi bu.



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Skoru bir yana koyuyorum, prestij diye bir şey var. Yani bana göre var. Beşiktaş çıkar bu maçı kazanır ve hem ülke puanına katkı yapar, hem kendi hanesine bir galibiyet daha yazdırır. Üstüne üstlük bir de para kazanır. Bu dediğimin olması için mutlaka tam kadro çıkmak şart değil, rotasyon yine yapılır ama belli bir mantık ölçüsünde olur bu. Bu şekilde değil. Neyse uzatmayalım. Bu sezon Başakşehir dışında, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor için Avrupa bir zulüm haline geldi. Dün gece itibariyle de zulüm bitti. Yoluna devam eden Başakşehir'i kutlarken büyüklere şunu söyleyelim; Avrupa neyinize dönün evinize. Bir daha da kimse sezon başında Avrupa masalı onlatmasın. Biz bu kafayla kendi ligimizde birbirimizi yemekten ve yenmekten öte gidemeyiz. Gerisi masal.